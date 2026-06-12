Казахский помогает располагать к себе клиентов

Қазақ тілі
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Фотограф Марк Урнявичус благодарен Главе государства за то, что тот сподвиг его на изучение казахского языка. Думаете, карагандинец лично встречался с Президентом нашей страны? Нет.

фото из личного архива Марка Урнявичуса

Все произошло заочно, когда по телевидению транс­лировали новогоднее обращение ­Касым-Жомарта Токаева к казахстанцам. Марк смотрел его, сидя за праздничным столом, и думал: хорошо бы понять смысл поздравления сразу, а не ждать, пока первое лицо государства начнет говорить по-русски. В тот момент наш герой решил освоить казахский и, после того как прошли праздничные выходные, записался на бесплатные языковые курсы.

– Я уже более десяти лет работаю в индустрии праздников и преимущественно снимаю казахские свадьбы, – рассказывает Марк Урнявичус. – На каждом тое слышу слова поздравлений. Они отложились на подкорке, но их смысла я не понимал. Поэтому решил, что государственный язык поможет мне наладить с клиентами более доверительные отношения. Так и вышло. Теперь на свадьбах я всегда здороваюсь с гостями на казахском, прошу улыбнуться и говорю: «Сізді суретке түсіруге рұқсат етіңіз». И знаете, это располагает ко мне людей.

Вот уже почти полгода наш герой ходит на курсы, которые проводит центр обучения языкам «Шырақ». Занятия проходят три раза в неделю в Доме дружбы. Их ведет педагог, переводчик и автор трех учебников Рауана Мусаева. Фотографу нравится ее методика преподавания языка. Главное ее преимущество в том, что она нескучная. Во время занятий слушатели не только учат новые слова и осваивают грамматику, но и играют, поют песни, выезжают на пикники, где общаются на казахском.

– Например, 25 мая, когда в школах отмечали последний звонок, мы рассказывали о своей учебе, вспоминали любимых учителей и делились детскими мечтами, – продолжает наш герой. – Сейчас я осваиваю язык на уровне А2 и уже успел поучаствовать в конкурсе «Тіл – қазына». Поначалу сомневался в своих познаниях, но педагог меня поддержала. В итоге занял второе место и получил премию в 40 тысяч тенге. Это для меня серьезный стимул еще больше внимания уделять изучению государственного языка.

Надо сказать, что центр «Шырақ» действует в Караганде уже почти четыре года. Ежегодно его услугами пользуются более 1 000 человек, большинство из которых нацелены на изучение государственного языка. Самому молодому из них – 18 лет, а самому старшему – 84 года. Возраст – не помеха в деле изучения языков. Главное – это желание, мотивация и мастерство педагога.

– Ежегодно количество слушателей у нас растет, – отмечает директор центра обучения языкам «Шырақ» Эльмира Орынбаева. – Хочу отметить, что мы проводим занятия не только у себя – в офлайн- и онлайн-формате, но и выезжаем в трудовые коллективы. С начала года обучали сотрудников двух театров, Центра крови и воинских частей. В следующем месяце будем проводить курсы для сотрудников автобусного парка. Нас радует, что люди подходят к процессу изучения государственного языка осознанно.

Сейчас в центре работают пять преподавателей казахского языка, самые опытные из которых – Рауана Мусаева и Меруерт Нурмагамбетова. У каждой своя методика, но объединяет их умение создать доброжелательную атмосферу и заинтересовать аудиторию.

– Наши педагоги работают от души и посвящают много времени своим ученикам, – с гордостью говорит руководитель языкового центра. – Они со всеми держат обратную связь. Люди видят доброжелательное отношение к себе и отвечают педагогам благодарностью. Я могу судить об этом по большому количеству цветов, которые слушатели во время экзаменов дарят своим преподавателям. Наш центр держится на таких специалистах.

Надо отметить, что центр «Шырақ» занимается не только учебной, но общественной работой. К примеру, весной здесь для молодежи устраи­вали конкурс на знание казахского, русского и английского языков «Тіл шебері». 1 июня в Центральном парке культуры и отдыха провели интеллектуальную викторину для детей «Қазақша сөйлейік, балақай!». А сейчас сотрудники центра вместе с госслужащими и общественниками проводят рейды по объектам бизнеса, разъясняя требования законов «О языках» и «О рекламе». Они считают это важной частью своей работы. Ведь грамотно составленные баннеры, вывески и прайс-листы – это признак уважения к государственному языку и клиентам, говорящим на нем.

#казахский язык #изучение #фотограф

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