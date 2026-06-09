«Супер Марио: Галактическое кино» стал первым миллиардером 2026 года

Кино,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Планка, установленная водопроводчиком в красной кепке, задала конкурентам серьезный ориентир

Фото: Legion-Media

Анимационный блокбастер "Супер Марио: Галактическое кино" (The Super Mario Galaxy Movie) преодолел отметку в один миллиард долларов мировых сборов, став первой картиной 2026 года, которой покорился этот рубеж, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Лента была произведена студиями Universal и Illumination совместно с Nintendo. При относительно скромном для анимации производственном бюджете в 110 миллионов долларов фильм обещает стать колоссально прибыльным.

Как отмечается, предыдущая часть франшизы, "Братья Супер Марио в кино", в свое время также показала феноменальные результаты, завершив прокат с почти 1,4 миллиарда долларов общемировых сборов.

На данный момент "Супер Марио: Галактическое кино" возглавляет список самых успешных кинопроектов 2026 года. Ближайшим преследователем идет байопик "Майкл" от Lionsgate.

Впереди у Universal насыщенный график громких релизов, среди которых конспирологический триллер Стивена Спилберга "День разоблачения", "Одиссея" Кристофера Нолана и "Миньоны 3", также созданные силами Illumination. Любой из них потенциально может присоединиться к клубу "миллиардеров".

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