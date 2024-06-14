О результатах внедрения австралийского метода животноводства рассказали скотоводы Жетісу

По их словам, на пастбищном доращивании удается получать 1,2-1,5 кг привеса скота в сутки, а суммарно – 200-250 кг за лето

Фото: пресс-служба правительства РК

Удешевление себестоимости говядины и получение максимального привеса в короткие сроки – основной концепт австралийского метода животноводства. Снижение себестоимости происходит за счет пастбищного выпаса, при котором животные набирают основной привес перед стойловым откормом на луговых травах. Эту методику применяют крупные хозяйства в Жетісу. На пастбищном доращивании им удается получать 1,2-1,5 кг привеса скота в сутки. Об этом расказали в пресс-службе правительства РК, передает Kazpravda.kz

Во время рабочей поездки в регион вице-премьер Серик Жумангарин ознакомился с состоянием животноводства в Алакольском районе. Здесь на площади 69 тыс. га сформирован аграрный кластер с полным циклом животноводства: репродукция, выращивание, доращивание, откорм.

Репродукцией занимается крестьянское хозяйство «Шынжылы» на 3 тыс. голов племенного скота. Выращиванием – ТОО «Архарлы-Майбүрек». У ТОО «Қайынды» откормплощадка на 5 тыс. голов КРС и мясокомбинат мощностью 700 голов овец и 60-120 голов КРС или лошадей в сутки. При этом есть готовность нарастить ее мощность до 25 тыс. голов. ТОО «Алаколь агро» уже на протяжении 5 лет в промышленном масштабе работает над улучшением мясной породы овец. В планах строительство откормплощадки для МРС на 50 тыс. голов.

Как рассказывает директор «Алаколь агро» Умирбек Ахметов, на пастбищном доращивании удается получать 1,2-1,5 кг привеса скота в сутки, а суммарно – 200-250 кг.

«Скот заходит на пастбища с живым весом 350-400 кг. За лето набирают до 200 кг, остальные 150 кг добирают за счет стойлового откорма», — отмечает он.

У предприятия есть собственный учебный центр, где ученые вместе с животноводами на протяжении многих лет работают над улучшением пород крупного и малого рогатого скота. Они готовы поделиться своими знаниями с государственными научными институтами, чтобы их знания работали на благо сельского хозяйства всей страны.

Серик Жумангарин поручил Казахскому научно-исследовательскому институту животноводства и кормопроизводства проработать возможности кооперации и выработать предложения для научного подхода к животноводству по всему Казахстану.

Вице-премьер также посетил сахарный завод ТОО «АксуКант», который сейчас закрыт на ремонтно-подготовительные работы. Завод работает 4-7 месяцев в году с перерывами на ремонт. Его максимальный объем переработки – 400-450 тыс. тонн. Однако при модернизации возможно увеличить мощность до 1 млн тонн.

Кроме того, в регионе Серик Жумангарин ознакомился с ходом реконструкции водохранилищной плотины на реке Кызылагаш. Здесь запланировано строительство Кызылагашского массива орошения, благодаря чему в Аксуском районе будут введены в оборот новые орошаемые земли на площади 5,3 тыс. га. Таким образом, общая площадь орошения под водохранилищем Кызылагаш составит суммарно более 6,7 тыс. га.