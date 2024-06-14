О результатах внедрения австралийского метода животноводства рассказали скотоводы Жетісу

Сельское хозяйство, Правительство
107
Наталия Буланова
выпускающий редактор

По их словам, на пастбищном доращивании удается получать 1,2-1,5 кг привеса скота в сутки, а суммарно – 200-250 кг за лето

Фото: пресс-служба правительства РК

Удешевление себестоимости говядины и получение максимального привеса в короткие сроки – основной концепт австралийского метода животноводства. Снижение себестоимости происходит за счет пастбищного выпаса, при котором животные набирают основной привес перед стойловым откормом на луговых травах. Эту методику применяют крупные хозяйства в Жетісу. На пастбищном доращивании им удается получать 1,2-1,5 кг привеса скота в сутки. Об этом расказали в пресс-службе правительства РК, передает Kazpravda.kz

Во время рабочей поездки в регион вице-премьер Серик Жумангарин ознакомился с состоянием животноводства в Алакольском районе. Здесь на площади 69 тыс. га сформирован аграрный кластер с полным циклом животноводства: репродукция, выращивание, доращивание, откорм.

Репродукцией занимается крестьянское хозяйство «Шынжылы» на 3 тыс. голов племенного скота. Выращиванием – ТОО «Архарлы-Майбүрек». У ТОО «Қайынды» откормплощадка на 5 тыс. голов КРС и мясокомбинат мощностью 700 голов овец и 60-120 голов КРС или лошадей в сутки. При этом есть готовность нарастить ее мощность до 25 тыс. голов.  ТОО «Алаколь агро» уже на протяжении 5 лет в промышленном масштабе работает над улучшением мясной породы овец. В планах строительство откормплощадки для МРС на 50 тыс. голов.

Как рассказывает директор «Алаколь агро» Умирбек Ахметов, на пастбищном доращивании удается получать 1,2-1,5 кг привеса скота в сутки, а суммарно – 200-250 кг.

«Скот заходит на пастбища с живым весом 350-400 кг. За лето набирают до 200 кг, остальные 150 кг добирают за счет стойлового откорма», — отмечает он.  

У предприятия есть собственный учебный центр, где ученые вместе с животноводами на протяжении многих лет работают над улучшением пород крупного и малого рогатого скота. Они готовы поделиться своими знаниями с государственными научными институтами, чтобы их знания работали на благо сельского хозяйства всей страны.

Серик Жумангарин поручил Казахскому научно-исследовательскому институту животноводства и кормопроизводства проработать возможности кооперации и выработать предложения для научного подхода к животноводству по всему Казахстану.

Вице-премьер также посетил сахарный завод ТОО «АксуКант», который сейчас закрыт на ремонтно-подготовительные работы. Завод работает 4-7 месяцев в году с перерывами на ремонт. Его максимальный объем переработки – 400-450 тыс. тонн. Однако при модернизации возможно увеличить мощность до 1 млн тонн.  

Кроме того, в регионе Серик Жумангарин ознакомился с ходом реконструкции водохранилищной плотины на реке Кызылагаш. Здесь запланировано строительство Кызылагашского массива орошения, благодаря чему в Аксуском районе будут введены в оборот новые орошаемые земли на площади 5,3 тыс. га.  Таким образом, общая площадь орошения под водохранилищем Кызылагаш составит суммарно более 6,7 тыс. га.

#развитие #Правительство #животноводство #пастбища #Австралия #скотоводы #метод

Популярное

Все
В мечтах у новоиспеченных чемпионов мира среди юношей Аянат Жумагали и Нурдоса Сабыра – покорить олимпийский пьедестал
Почему корейские города привлекают путешественников со всего мира
За 11 лет The Spirit of Tengri объединил артистов из 90 стран мира
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Двадцатилетний опыт практики психолога Серика Акимбаева пригодился в дни паводка
Выдающийся ученый Николай Ядринцев познакомил великого русского поэта Николая Некрасова с жизнью казахского народа
Казахстанский фильм «Талак» режиссера Данияра Саламата попал в основную конкурсную программу XXYI Шанхайского Международного кинофестиваля
Непоколебимый оптимист
Река все стерпит?
Реформы последних пяти лет ставят Казахстан в один ряд с развитыми демократиями
Жители используют творческий подход
Чем чреваты внебюджетные изъятия?
В ответе за детские улыбки
Я ваш доктор-нейросеть!
Когда мечты сбываются
Удачный чемпионат и несчастливый понедельник
Появление нового человека на свет – чудо природы
Александр Шмидт: «Как хрупок пишущий графит...»
Куклы дарят радость
У них на первом месте – небо
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
В Петропавловске мать с тремя детьми получила ключи от нового дома
На премьер-министра Дании напали в Копенгагене
Интерес инвесторов к разведке металлов растет
Читать книги, учить стихи, ходить в кино…
Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Европы по футболу
Онкологические организации получили свыше 30 млрд тенге необоснованной прибыли – Минздрав
Укреплять инклюзивность на госслужбе
Roland Garros: Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка турнира
Roland Garros: Зверев сыграет с Алькарасом в финале
В Астане обсудили продвижение госязыка как средства межэтнического общения
Маркировка лекарств в Казахстане начнется с препаратов, произведенных с 1 июля
Как Казахстан развивает молочное производство
Соглашение о военном сотрудничестве подписали Казахстан и Азербайджан
Казахстанцы принимают участие в VI фестивале этноспорта в Стамбуле
Спецтехнику для уборки улиц на 3 млрд тенге приобрели в Актобе
ИТРовцев признали виновными в гибели шахтеров
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений

Читайте также

Глава государства раскритиковал планы правительства по разв…
Перспективы сотрудничества обсудил Роман Скляр с руководств…
О готовности к реализации казахско-корейских договоренносте…
Свыше 2,5 тыс. человек борются с саранчой по Казахстану

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]