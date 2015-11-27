Оазис возможностей в песках Аравии Статьи 872 Алевтина ДОНСКИХ

Можно сказать, что Дубай – открыватель нового пути для экономического роста. Хотя Дубай по численности населения сопоставим с Алматы: здесь проживают чуть более 2,2 млн человек. DIFC – автономная юрисдикция, где в деловой практике на его территории гражданские законы и коммерческие права ОАЭ не применимы. Правовая система центра базируется на общем праве Англии и Уэльса и контролируется судьями собственных независимых судов DIFC. С 2008 года действует арбитражный суд, основанный на принципах Международного коммерческого арбитража Комиссии ООН по правам международной торговли. У деловых партнеров теперь есть выбор: или обычная практика, или нейтральная, англоговорящая юрисдикция Общего права Англии и Уэльса.



Существует много различных версий происхождения слова «Дубай». По одной из них – это рынок под открытом небом. По другой – наличие большого количества денег. Так, например, выражение «Даба Дубай» дословно означает «они пришли с большим мешком денег». Другую трактовку предлагает исследователь истории ОАЭ Федель Хандхала. Слово «Дубай», возможно, появилось от слова «Даба», что означает «медленно ползущий». Это связывают с медленным потоком соленой реки Dubai Creek. А поэт и ученый Ахмад Мохаммад Обэйд отмечал, что есть альтернативное значение – это уменьшительно-ласкательное название саранчи... Финансисты и горожане, скорее всего, склоняются к трактовке «мешок денег».



Географическая близость к Ирану сделала Дубай важным торговым городом, он был пристанищем для иностранных торговцев. А к началу ХХ века стал одним из важнейших портов Персидского залива. Дубай известен и как «город золота», так как большая часть торговли приходится на торговлю золотом, украшениями и аксессуа­рами.



Современная история Дубая как признанного эмирата колониальной власти Ост-Индской компании Великобритании начинается с его основания в 1833 году. Она делится на две эпохи: до добычи нефти и после. Внутриполитическая обстановка в 1940–1950-е осложнялась соперничеством английских и американских нефтяных компаний. Это отражалось на общей социальной нестабильности региона, что в конечном итоге вылилось в борьбу местного населения с колониальными представителями разных развитых стран в начале 60-х годов. В 1968 году Великобритания офи­циально объявила о намерении уйти из Персидского залива в 1971 году. Объединенные Арабские Эмираты были образованы в 1971 году шестью эмиратами, в числе которых был и Дубай. Седьмой эмират Рас-эль-Хайма присоединился позже.



Великобритания одной из первых признала независимость ОАЭ. Более 100 лет денежной единицей ОАЭ была индийская рупия, чуть позднее – рупия Персидского залива. Только после получения независимости ОАЭ ввел в обращение собственную валюту – дирхам.

На особый путь развития ОАЭ повлияло то, что это прежде всего мусульманская страна. Исторически так сложилось, что корпоративная культура остается скрытной, бюрократичной и пат­риархальной при работе с иностранцами. Но шейхи допустили возможность наличия отдельной юрисдикции в одном деловом центре, и это стало компромиссом между культурно-религиозными особенностями разных стран. DIFC был основан на идее, что привлекательный оазис возможностей мог возникнуть в нескончаемых песках Аравийской пустыни, предоставив инвесторам, эмитентам площадку, в фундаменте которого все ультрасовременные технологические возможности нашей цивилизации.

В сентябре 2004 года федеральное законодательство ОАЭ уполномочило 7 эмиратов создать юридические структуры, необходимые для работы МФЦ, которые будут основаны в Дубае с заранее спроектированной схемой. Закон № 9 Дубая регламентирует три учредительных органа: управление – DIFC Authority; управление по финансовому регулированию и надзору – Dubai Financial Services Authority; суд – Judicial Authority.



DIFC – автономная финансовая свободная зона, основанная на ее собственной уникальной трех­уровневой правовой системе. Она состоит из ее собственного законодательства; законов, которые применяют в повседневной практике; коммерческого права Англии и Уэльса. DIFC не только автономный, но и оффшорный финансовый центр, стратегически важно расположенный между Востоком и Западом, который предоставляет безопасную и эффективную платформу деловым и финансовым учреждениям. DIFC заполняет промежуток часового пояса между ведущими финансовыми центрами Лондона и Нью-Йорка на западе, и Гонконга и Токио на востоке.



В основе центра также модель независимого регулятора DFSA, который предоставляет лицензии и регулирует действия всех банковских и финансовых учреждений. Здесь используется практика, основанная на модели, используемой в Лондоне и Нью-Йорке. DFSA играет главную роль в обеспечении уверенности работы финансовых компаний, что у них есть безопасная, стабильная и ориентированная на рост деловая платформа для бизнеса. Один из интересных моментов для нас – компании DIFC не обязаны иметь свою печать. Однако при работе с третьими лицами – нерезидентами DIFC – – необходимо иметь обычную чернильную печать, а рельефная печать не популярна в Дубае.

DIFC имеет свой собственный набор гражданских законов, коммерческих прав и инструкций. Центр развил полный кодекс закона, управляющего регулированием финансовых услуг. Суды DIFC ответственны за независимую администрацию и осуществление справедливости в центре. Они обладают исключительной юрисдикцией по всем гражданским и торговым спорам, возникающим в пределах DIFC и/;или в компаниях, зарегистрированных в DIFC.



В финцентре Дубая расположена международная биржа NASDAQ Dubai. На ее площадке имеют допуск – листинг акции, деривативы на акции, структурные продукты, исламские ЦБ – сукук и другие обычные долговые ценные бумаги. Биржа играет главную роль в развитии регионального рынка капитала, привлекая региональные и международные компании. Это ускоряет процесс интеграции с мировыми рынками, способствует продвижению исламских финансов и развитию сектора перестрахования финансовых услуг.



Стратегическое местоположение Дубая связано со многими наиболее быстро растущими экономическими системами в мире. Успешно выполнив свою задачу – привлечение американских и европейских компаний в МФЦ, DIFC продолжает расти и вводить новшества, уже нацеленные на новую финансовую экспансию, чтобы удовлетворить спрос расширяющейся и разно­образной клиентской базы Китая и Африки. DIFC также стремится поддерживать попытку правительства обеспечить позицию Дубая как ведущего исламского цент­ра экономики. Глобализация повлияла на работу МФЦ: здесь недавно заработало кредитное бюро – Аль Этихад.



Географическая структура компаний, открывших в DIFC свой офис: 27% – компании с Ближнего Востока; 17% – из Европы; 16% – из Северной Америки; 11% – из Азии. Причем 4 из 5 крупнейших банков Китая открыли здесь свои офисы.



Экономика Дубая поистине всеобъемлющая. Город динамично развивался, начиная с формирования ОАЭ, и с тех пор достиг впечатляющего экономического роста и политической стабильности. За этот период эмират прошел путь от нефтегазового «иждивенца» до многогранного экономического субъекта, мощь которого базируется на международной торговле, банковском деле, туризме, рынке недвижимости и промышленном производстве. Дубай – третий по величине в мире реэкспортируемый центр после Гонконга и Сингапура. Дубай – туристическая индустрия мирового класса. Среди событий мирового класса, привлекающих туристов в Дубай, – авиашоу, международный турнир по гольфу.



Квалифицированные профессионалы-иностранцы уже составляют более 80% населения Дубая. Сейчас здесь проживают более 150 национальностей, здесь царит гармоничная атмосфера и практически нет преступности. Иностранный персонал не облагается налогом на зарплаты, дети обучаются в школах, аккредитованных по международным стандартам, им обеспечен доступ к качественному здравоохранению.



Символичный вход «Ворота», разработанный американским архитектором Генслером, приглашает в уникальное, направленное во все стороны света, здание в цент­ре комплекса МФЦ. В этом здании размещаются исполнительные офисы из властей DIFC и DFSA. Международный центр – это и уникально интегрированный комплекс зданий мирового класса с жильем, офисами, системой обслуживания квартир, отелей, разнообразных магазинов и ресторанов. Этот отдельный район был запланирован и разработан, чтобы обеспечить удобства работы и жизни для всех.



DIFC обладает рядом преимуществ. Так, предусмотрена возможность иметь 100-процентную собственность иностранцами. Здесь нулевая налоговая ставка по доходу и прибыли на 50 лет. ОАЭ имеет соглашения со многими странами об отсутствии двойного налогообложения. К преимуществам относятся: возможность репатриировать капитал и прибыль без ограничений; наличие независимого контролирующего органа; прозрачная операционная среда, использующая методы наиболее успешной международной практики; доступ к большому рынку труда квалифицированных профессионалов. Дубай – это место для карьерного роста. К 2018 году финансовый центр поставил цель нарастить присутствие компаний на площадке центра до 1 700, увеличить до 20 000 численность работников с дальнейшей пристройкой дополнительных зданий Gate Village Two.



МФЦ Дубай, по сути, является государством в государстве. Рай для бизнес-элиты всех стран, где можно получать все виды финансовых услуг, практически не выезжая за пределы центра.

