Обширная бизнес-повестка Статьи 811 Досжан НУРГАЛИЕВ

Меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для нефтегазовой отрасли подписан между АО "НК "КазМунайГаз" и венгерской компанией MOL Hungarian Oil and Gas Pic. Соглашения в других областях подписали также компании АО "РД "КазМунайГаз" и ОАО "МОЛ Хунгариан Ойл энд Газ", в том числе "ФИОК" (Синопек Групп), ТОО "Урал Ойл энд Газ" и ТОО "Жаикмунай".



Выход на качественно новый уровень деловых контактов скрепили подписями в меморандуме и руководители меховых торгово-промышленных ассоциаций двух стран. Намерения о совместном участии в производстве и поставках оборудования для нефтегазового сектора подписали руководители компаний "Силумин Восток ЛТД" и VTVeresKft. Valve Automation Center, а также ТОО "СУ-НАСОСЫ" LLP и компания VIKUV CO Ltd. Меморандум о взаимопонимании в рамках деловых контактов подписан также между АО "Актюбрентген" и венгерской компанией "ОТ Индустриес".



В своем выступлении на церемонии подписания меморандумов Премьер-Министр Карим Масимов подчеркнул, что "в настоящее время Казахстан концентрирует внимание на проектах индустриализации с высоким инновационно-технологическим содержанием. В целях более эффективного сотрудничества в сфере инноваций и трансферта высоких технологий создан Стратегический совет "Венгрия – Казахстан".



– Мы уверены, что венгерские компании могут работать во всех секторах национальной экономики Казахстана, начиная от добывающей отрасли до переработки сельхозпродукции, – отметил Карим Масимов.



Обращаясь к представителям венгерского бизнес-сообщества, глава Правительства РК напомнил, что в целях высвобождения огромного потенциала региона Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инициировал запуск нового национального проекта "Алматы – региональный финансовый центр", деятельность которого будет осуществляться на принципах британского права. Все это говорит о том, что сегодня Казахстан находится в хорошей позиции, для того чтобы представлять интерес для венгерских компаний и в этой немаловажной области развития.



Со своей стороны Премьер-Министр Венгрии Виктор Орбан отметил:



– Сегодня мы подошли вплотную к соглашению о новом безвизовом режиме взаимодействия между нашими странами, что является свидетельством высокой динамики взаимосближения между странами, имеющими единые исторические корни.



Он сообщил о намерении Венгрии подключиться к деятельности Азиатского инфраструктурного банка, решение по которому будет принято на предстоящем заседании Правительства РК.



– Казахстан в 30 раз больше по территории, чем Венгрия, а его ВВП по объему более чем в 2 раза превышает венгерскую экономику. Между тем с учетом того, что Центральная Европа в предстоящей перспективе рассматривается в качестве генератора экономического роста, то потенциал для сотрудничества между нашими странами более чем высокий, – сказал Виктор Орбан.