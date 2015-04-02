Обширная бизнес-повестка

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Досжан НУРГАЛИЕВ
Меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для нефтегазовой отрасли подписан между АО "НК "КазМунайГаз" и венгерской компанией MOL Hungarian Oil and Gas Pic. Соглашения в других областях подписали также компании АО "РД "КазМунайГаз" и ОАО "МОЛ Хунгариан Ойл энд Газ", в том числе "ФИОК" (Синопек Групп), ТОО "Урал Ойл энд Газ" и ТОО "Жаикмунай".

Выход на качественно новый уровень деловых контактов скрепили подписями в меморандуме и руководители меховых торгово-промышленных ассоциаций двух стран. Намерения о совместном участии в производстве и поставках оборудования для нефтегазового сектора подписали руководители компаний "Силумин Восток ЛТД" и VTVeresKft. Valve Automation Center, а также ТОО "СУ-НАСОСЫ" LLP и компания VIKUV CO Ltd. Меморандум о взаимопонимании в рамках деловых контактов подписан также между АО "Актюбрентген" и венгерской компанией "ОТ Индустриес".

В своем выступлении на церемонии подписания меморандумов Премьер-Министр Карим Масимов подчеркнул, что "в настоящее время Казахстан концентрирует внимание на проектах индустриализации с высоким инновационно-технологическим содержанием. В целях более эффективного сотрудничества в сфере инноваций и трансферта высоких технологий создан Стратегический совет "Венгрия – Казахстан".

– Мы уверены, что венгерские компании могут работать во всех секторах национальной экономики Казахстана, начиная от добывающей отрасли до переработки сельхозпродукции, – отметил Карим Масимов.

Обращаясь к представителям венгерского бизнес-сообщества, глава Правительства РК напомнил, что в целях высвобождения огромного потенциала региона Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инициировал запуск нового национального проекта "Алматы – региональный финансовый центр", деятельность которого будет осуществляться на принципах британского права. Все это говорит о том, что сегодня Казахстан находится в хорошей позиции, для того чтобы представлять интерес для венгерских компаний и в этой немаловажной области развития.

Со своей стороны Премьер-Министр Венгрии Виктор Орбан отметил:

– Сегодня мы подошли вплотную к соглашению о новом безвизовом режиме взаимодействия между нашими странами, что является свидетельством высокой динамики взаимосближения между странами, имеющими единые исторические корни.

Он сообщил о намерении Венгрии подключиться к деятельности Азиатского инфраструктурного банка, решение по которому будет принято на предстоящем заседании Правительства РК.

– Казахстан в 30 раз больше по территории, чем Венгрия, а его ВВП по объему более чем в 2 раза превышает венгерскую экономику. Между тем с учетом того, что Центральная Европа в предстоящей перспективе рассматривается в качестве генератора экономического роста, то потенциал для сотрудничества между нашими странами более чем высокий, – сказал Виктор Орбан.

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