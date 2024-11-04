Объявленного в розыск Рустама Кулькеева задержали в Караганде

В прошлом году его уволили из ОВД по отрицательным мотивам

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Пресс-служба МВД РК прокомментировала задержание бывшего начальника следственного управления департамента полиции Карагандинской области Рустама Кулькеева, сообщает Kazpravda.kz

«В результате оперативно-следственных мероприятий ДСБ МВД задержан и водворен в ИВС гражданин К., находившийся в розыске. Он был уволен из ОВД по отрицательным мотивам в 2023 году с должности начальника следственного управления ДП Карагандинской области», – сообщили в ведомстве.

МВД выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым правонарушениям в собственных рядах и будет продолжать работу по их искоренению, добавили в пресс-службе.