Объявлены дата боя и следующий соперник Шавката Рахмонова

Президент UFC Дана Уайт анонсировал возвращение в октагон непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

Сообщается, что Рахмонов вернется в октагон 16 сентября — в со-главном бою турнира UFC он сразится с американцем Кевином Гастелумом.

Отмечается, что Шавкат Рахмонов является шестым номером полусреднего веса. «Номад» провел уже 5 поединков в UFC, во всех одержав досрочные победы.

Свой последний на сегодня бой казахстанец выиграл у американца Джеффа Нила.

После того поединка президент Казахстана принял Шавката Рахмонова. Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена с блестящей победой в бою на турнире UFC, прошедшем в Лас-Вегасе.

Как отметил глава государства, воля к победе и успех таких сильных спортсменов, как Шавкат Рахмонов, вдохновляют подрастающее поколение, побуждают молодежь вести здоровый образ жизни.