Общественный фонд Bolashak Charity и Казахстанская федерация футбола объединились для реализации уникального социального проекта UNI Football League – первой инклюзивной футбольной лиги в Казахстане для детей и подростков с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями.

Проект UNI Football League стартовал в 2023 году в столице. А уже сегодня в лиге участвуют 115 детей из девяти городов Казахстана:­ Астаны, Шымкента, Атырау, Актобе, Семея, Караганды, Петропавловска, Тараза и Усть-Каменогорска. Все участники обеспечены спортивной формой, инвентарем и тренируются под руководством квалифицированных тренеров с лицензиями UEFA категорий B, C и D, прошедших специальную подготовку по работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

У 18-летнего Нурсултана Абдирахмана из Астаны синдром Дауна, и до участия в проекте парень практически не выходил из дома.

– Футбол – единственная секция, куда ходит наш сын. Он стал выносливее, научился преодолевать трудности, улучшилась координация и общее самочувствие. Здесь его принимают и понимают, – рассказала мама Нурсултана Айнур Ажданова.

Еще одна мама, Алия Бейсембаева, говорит про своего 17-летнего сына (у подростка аутизм):

– Алдияр с раннего детства с нетерпением ждал матчей своей любимой коман­ды «Астана», никогда не пропускал трансляции и старался играть во дворе с другими детьми. Но футбол был практически недоступен для мальчика. Все изменилось с появлением проекта UNI Football League. Для Алдияра, как и множества других детей с аутизмом, это возможность проявить себя, учиться взаимо­действовать с другими, следовать правилам, верить в свои силы.

Поверил в себя и 11-летний Абильмансур Асаев, вратарь команды из Караганды. К слову, помимо футбола ребенку легко даются и другие виды спорта: он призер конкурсов по легкой атлетике, плаванию и хореографии.

– Благодаря занятиям у моего внука улучшилось поведение, концентрация внимания, он стал увереннее и активнее в общении с людьми. А самое главное: нашим детям пришло понимание, что они – одна команда, – поделилась бабушка мальчика Марзия Зарипова.

И это действительно так. Проект помогает детям не только физически развиваться, но и находить друзей, чувствовать себя включенными в общество.