Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Колонна направляется в сопровождении дорожников и местной полицейской службы в сторону Темиртау, передает Kazpravda.kz

Фото: КазАвтоЖол

"Наблюдается временное прекращение осадков и снижение скорости ветра по участку Астана-Темиртау, которая предоставила допустимую норму видимости для проезда. В 11.00 часов из Астаны в направлении города Темиртау по платному участку начала движение колонна автомашин под сопровождением дорожной службы и МПС. В колонне наблюдается около 3000 автотранспортных средств!, - сообщает КазАвтоЖол.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения продолжаются работы по очистке и подсыпке проезжей части.

На линии задействовано 20 единиц техники и более 30 человек.