Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как сообщается, в связи с резким ухудшением погодных условий, в Карагандинской области закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда — Астана и Караганда — Павлодар.

На терминале у города Темиртау из-за закрытия дорог скопилось около 800 автомашин.

Полицейские принимают все необходимые меры для нормализации дорожной ситуации. В ближайшее время для автоколонны будет организованно сопровождение до границы Акмолинской области с обеспечением безопасности водителей и пассажиров.