Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау

Полицейские принимают все необходимые меры для нормализации дорожной ситуации
На автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
Как сообщается, в связи с резким ухудшением погодных условий, в Карагандинской области закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда — Астана и Караганда — Павлодар.
На терминале у города Темиртау из-за закрытия дорог скопилось около 800 автомашин.
Полицейские принимают все необходимые меры для нормализации дорожной ситуации. В ближайшее время для автоколонны будет организованно сопровождение до границы Акмолинской области с обеспечением безопасности водителей и пассажиров.
«Настоятельно призываем граждан воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Для получения актуальной информации о дорожной ситуации рекомендуем следить за сообщениями службы 112», - говорится в обращении МВД.