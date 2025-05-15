Этот период продолжится предположительно до конца весны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сайгак – один из самых древних обитателей казахстанской степи. Сегодня более 98% всей мировой популяции обитает именно в Казахстане.

В начале мая на территории обитания Бетпакдалинской, Устюртской и Уральской популяций начался окот сайгаков. В этот период инспекторами РГКП ПО «Охотзоопром» организовано круглосуточное дежурство в местах массового окота.

Окот сайгаков продолжится предположительно до конца мая.

Напомним, ежегодно пятого мая отмечается Международный день сайгака – уникального обитателя казахстанских степей.

Также ранее стало известно, что Международный союз охраны природы (МСОП) объявил о переходе сайгака (Saiga tatarica) из категории «Находящийся на грани исчезновения» в категорию «Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» в международном Красном списке. Переход сайгака из категории «Высокого риска исчезновения» в категорию «Меньшего риска» стал результатом значительного роста численности вида в Казахстане, так как более 98% мировой популяции сайгаков сосредоточено именно в РК.

Комплекс государственных мер по охране и учетам вида позволил добиться значительных успехов в сохранении и восстановлении популяции сайгаков в республике - от 21 тыс. особей в 2003 году, до 1 млн 915 тыс. особей в 2023 году.

В 2024 году проводился авиаучет сайгаков в РК. По его данным, численность сайгаков достигла 2,8 млн особей, по сравнению с прошлым годом прирост популяции степных антилоп составил более 40%.