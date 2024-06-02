Численность сайгаков достигла 2,8 млн особей в Казахстане

Экология
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По сравнению с прошлым годом прирост популяции степных антилоп составил более 40%, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

Подведены итоги авиаучета сайгака, проведенного в Казахстане с 14 апреля по 1 мая, сообщает Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия.

Учет велся в Западно-Казахстанской, Мангистауской, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях, а также в областях Ұлытау и Абай, с учетом наличия трех популяций – уральской, устюртской и бетпакдалинской.

«После обработки материалов (…) получены следующие цифры численности взрослых особей сайгаков: устюртская популяция – 63 600 (годовой прирост 60,2%), уральская – 1 620 000 (43,4%), бетпакдалинская – 1 150 000 (54,3%). Общая численность сайгака в стране – 2 833 600 особей (48,0%)», - говорится в сообщении.

Полученные цифры выведены в результате экстраполяции и прежде всего отражают тенденцию изменения численности вида – рост более 40%.

Данные получены в апреле 2024 года, до окота, который проходил в мае, поэтому сейчас, к началу июня с учётом приплода численность вида почти удвоилась.

#сайга #сайгаки #численность

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