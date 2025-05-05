Международный день сайгаков отмечают в Казахстане

Экология,Природа
56
Дана Аменова
корреспондент

Сайгак — один из древнейших представителей фауны Евразии

Фото: пресс-служба Минэкологии

Ежегодно 5-го мая отмечается Международный день сайгака – уникального обитателя наших степей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

Сайгак — один из древнейших представителей фауны Евразии, и на сегодня более 98% всей мировой популяции обитает именно в Казахстане. Защита сайгака имеет значение не только для сохранения одного вида, но и играет ключевую роль в поддержании биоразнообразия и устойчивости экосистем в целом.

Напомним, ранее Международный союз охраны природы (МСОП) объявил о переходе сайгака (Saiga tatarica) из категории «Находящийся на грани исчезновения» в  категорию «Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» в международном Красном списке. Отмечается, что переход сайгака из категории «Высокого риска исчезновения» в категорию «Меньшего риска» стало результатом значительного роста численности вида в Казахстане, так как более 98% мировой популяции сайгаков сосредоточено именно в РК.

Комплекс государственных мер по охране и учетам вида позволил добиться значительных успехов в сохранении и восстановлении популяции сайгаков в республике - от 21 тыс. особей в 2003 году, до 1 млн 915 тыс. особей в 2023 году.

В 2024 году проводился авиаучет сайгаков в РК. По его данным, численность сайгаков достигла 2,8 млн особей, по сравнению с прошлым годом прирост популяции степных антилоп составил более 40%.

#праздник #сайгаки #Комитет лесного хозяйства и животного мира

Популярное

Все
В Астане определились победители скачек с призовым фондом 120 млн тенге
В США вводят пошлины на иностранные фильмы
В каких соревнованиях казахстанцы примут участие на этой неделе
Четыре поколения военной доблести: в Национальной гвардии служит целая династия
Международный день сайгаков отмечают в Казахстане
Школьник из Мангистау стал сильнейшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона
Молодые пограничники приняли присягу
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Будет ли в столице новый сквер?
Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 единиц техники
Фестиваль тюльпанов провели в ЗКО
Заморозки снова придут в Казахстан
В Иране назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе
Токаев произвел кадровое назначение
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
Свыше 200 тысяч мешкотар заготовлено силами военнослужащих Нацгвардии в СКО
Социальный автокараван проехал по селам
В Астане готовятся к военному параду
Победившая в международном конкурсе солистка ансамбля «Гүлдер» поедет на обучение в США
«Жетісу» впервые в своей истории выиграла Лигу Чемпионов Азии по волейболу
Башкирская фолк-группа Ay Yola заинтриговала фанатов
Казахстан отмечает Всемирный День охраны труда
Возврат активов: Более 1 млрд тенге выделили на водоснабжение в Акмолинской области
Более 600 млн кубометров воды направит Кыргызстан в поливной период этого года
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В каких районах Астаны появятся новые школы
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?

Читайте также

Пылят, грохочут, загрязняют реки…
Почти 90 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспия
Краснокнижный снежный барс вновь попал в объектив фотоловуш…
Экологи отреагировали на информацию в соцсетях об отходах п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]