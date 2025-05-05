Фото: пресс-служба Минэкологии

Ежегодно 5-го мая отмечается Международный день сайгака – уникального обитателя наших степей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

Сайгак — один из древнейших представителей фауны Евразии, и на сегодня более 98% всей мировой популяции обитает именно в Казахстане. Защита сайгака имеет значение не только для сохранения одного вида, но и играет ключевую роль в поддержании биоразнообразия и устойчивости экосистем в целом.

Напомним, ранее Международный союз охраны природы (МСОП) объявил о переходе сайгака (Saiga tatarica) из категории «Находящийся на грани исчезновения» в категорию «Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» в международном Красном списке. Отмечается, что переход сайгака из категории «Высокого риска исчезновения» в категорию «Меньшего риска» стало результатом значительного роста численности вида в Казахстане, так как более 98% мировой популяции сайгаков сосредоточено именно в РК.

Комплекс государственных мер по охране и учетам вида позволил добиться значительных успехов в сохранении и восстановлении популяции сайгаков в республике - от 21 тыс. особей в 2003 году, до 1 млн 915 тыс. особей в 2023 году.