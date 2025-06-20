Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросу прохождения вегетационного периода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Заслушан доклад министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, акимов Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областей и области Жетісу.

По данным МВРИ РК, филиалами РГП «Казводхоз» сельхозпроизводителям организована подача воды фермерам. На сегодняшний день заключено 22,5 тыс. договоров, что на 3 тыс. превышает аналогичный показатель прошлого года.

В ходе обсуждения внимание уделено ситуации на реках Шу, Талас и Сырдарье, обеспечению прозрачности в распределении воды. В целях стимулирования водосбережения введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду: для фермеров, использующих водосберегающие технологии, размер субсидий выше. Параллельно принимаются меры по борьбе с незаконным водопользованием и предотвращением фактов хищения воды.

Премьер-министр отметил, что обеспечение потребностей аграриев водными ресурсами и удовлетворение нужд сельского хозяйства требует повышенного внимания.

«Необходим переход к упреждающему управлению водными рисками с акцентом на эффективность, экономичность и межведомственное взаимодействие. Акимы областей должны обеспечить координацию действий водоснабжающих организаций с фермерами по обеспечению их поливной водой, соблюдению технологий полива, очередности полива и повторного использования коллекторно-дренажных вод. Нужно усилить работу по внедрению водосберегающих технологий. Поручаю создать региональные штабы по управлению водными рисками на вегетационный период с участием представителей заинтересованных госорганов и фермерских объединений. Важно усилить контроль за неправомерным использованием воды и активизировать работу по выявлению нарушений», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Перед Министерством водных ресурсов также поставлены задачи по укреплению сотрудничества с соседними странами по трансграничным рекам, усилению контроля за лимитами подачи воды и оперативному реагированию, проведению ремонта сооружений.

Также необходимо обеспечить внедрение цифрового мониторинга водопользования с использованием спутниковых данных и отображением дефицитных зон на интерактивных картах.

Правительством принимаются необходимые меры для обеспечения фермеров водой, прохождение вегетационного периода находится на постоянном контроле. Координация возложена на заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева.