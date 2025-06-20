Олжас Бектенов поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками

Правительство,Водное хозяйство
121

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросу прохождения вегетационного периода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Заслушан доклад министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, акимов Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областей и области Жетісу.

По данным МВРИ РК, филиалами РГП «Казводхоз» сельхозпроизводителям организована подача воды фермерам. На сегодняшний день заключено 22,5 тыс. договоров, что на 3 тыс. превышает аналогичный показатель прошлого года.

В ходе обсуждения внимание уделено ситуации на реках Шу, Талас и Сырдарье, обеспечению прозрачности в распределении воды. В целях стимулирования водосбережения введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду: для фермеров, использующих водосберегающие технологии, размер субсидий выше. Параллельно принимаются меры по борьбе с незаконным водопользованием и предотвращением фактов хищения воды.

Премьер-министр отметил, что обеспечение потребностей аграриев водными ресурсами и удовлетворение нужд сельского хозяйства требует повышенного внимания.

«Необходим переход к упреждающему управлению водными рисками с акцентом на эффективность, экономичность и межведомственное взаимодействие. Акимы областей должны обеспечить координацию действий водоснабжающих организаций с фермерами по обеспечению их поливной водой, соблюдению технологий полива, очередности полива и повторного использования коллекторно-дренажных вод. Нужно усилить работу по внедрению водосберегающих технологий. Поручаю создать региональные штабы по управлению водными рисками на вегетационный период с участием представителей заинтересованных госорганов и фермерских объединений. Важно усилить контроль за неправомерным использованием воды и активизировать работу по выявлению нарушений», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Перед Министерством водных ресурсов также поставлены задачи по укреплению сотрудничества с соседними странами по трансграничным рекам, усилению контроля за лимитами подачи воды и оперативному реагированию, проведению ремонта сооружений.

Также необходимо обеспечить внедрение цифрового мониторинга водопользования с использованием спутниковых данных и отображением дефицитных зон на интерактивных картах.

Правительством принимаются необходимые меры для обеспечения фермеров водой, прохождение вегетационного периода находится на постоянном контроле. Координация возложена на заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева.

#Правительство #водное хозяйство

Популярное

Все
Оптимизировать работу по ключевым направлениям
От элиты до трущоб
Способность противостоять коррупции должна стать нормой
«Дәрігер Talks»: партия «Amanat» собрала медицинских работников со всей страны
Многосторонний подход к безопасности
Эти стены хранят вековую историю
Успех окрыляет
Новые технологии повышают ценность человеческого капитала
Переписывая карту глобального грузового транзита
В Петропавловске чествовали журналистов, популяризирующих государственный язык
Великолепная четверка
Государственную страховую организацию создадут в Казахстане
Виртуальный помощник
Поворотная точка в строительной отрасли Казахстана
Выбирая себя
В колыбели степных ветров и первых всадников
Это нужно не павшим, это важно живым
Малайзийский электромобиль едет в Казахстан
Олжас Бектенов поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками
Саспенсы, темпоритм, эмоции и эстетика казахского кино
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Под сенью Вечно Синего Неба
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
Молочный флагман республики
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Зов предков: башкирская группа Ay Yola выпустила новый клип
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Вблизи Атырау с вертолета тушат пожар
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
В Казахстане растут объемы производства легкой промышленности
Мынжылкы Бердиходжаев: Профессия врача требует человечности и самопожертвования
Саранча угрожает посевам
Гендиректор Института ядерной физики: "Партнёрство с Росатомом открывает возможность сразу применять единую систему образовательных стандартов"
Функции тарифного регулятора переданы Минводы
Алматинка впала в кому после укола антибиотика
Листая страницы старинных книг
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Новые правила регистрации мобильных телефонов
В Уральске реконструируют набережную

Читайте также

Государственную страховую организацию создадут в Казахстане
В двух селах Абайского района впервые появится центральный …
Казахстан и ЕС расширяют сотрудничество в сфере водных ресу…
Потери воды на ирригационных сетях снизили в 4 областях стр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]