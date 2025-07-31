Олжас Бектенов проверил ключевые водные объекты Туркестанской области

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Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в регион ознакомился с состоянием водохранилищ, ходом реконструкции гидротехнических объектов и мерами, предпринимаемыми для обеспечения устойчивого водоснабжения южных регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Руководитель Правительства посетил водохранилище «Шардара» и водорегулирующее сооружение «Коксарай». По информации РГП «Казгидромет», текущий вегетационный сезон в южных регионах страны проходит на фоне дефицита осадков. Прогнозы Всемирной метеорологической организации и Северо-Евразийского климатического центра указывают на высокую вероятность гидрологической засухи. Это создает риски для сельского хозяйства, особенно в бассейне реки Сырдарьи, где возможны локальные потери урожая при длительном сохранении засушливой погоды.

Наряду с внутренними мерами по оптимизации подачи воды Правительство ведет переговоры с сопредельными государствами, расположенными выше по течению реки Сырдарьи, в рамках Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии. Достигнутые договоренности позволяют обеспечить своевременный водозабор. При ознакомлении с работой Шардаринского водохранилища Премьер-министру доложено о состоянии объекта и ирригации южных регионов. Это ключевой объект водоснабжения, обеспечивающий поливной водой сельхозугодья Туркестанской и Кызылординской областей, а также питьевой водой жителей г. Шардара.

Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости усиления контроля для обеспечения прозрачности распределения воды.

«Агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов экономики. В нынешних условиях рациональное и строго выверенное распределение водных ресурсов имеет особое значение. Необходимо усилить контроль на всех уровнях, обеспечить прозрачность распределения воды», — подчеркнул Премьер-министр.

В этом контексте заместителю Премьер-министра Канату Бозумбаеву поручено координировать работу с сопредельными странами по согласованию режимов подачи воды и оперативно реагировать на возникающие вопросы, включая обеспечение жителей питьевой водой.

По результатам осмотра объекта «Коксарай» Премьер-министр поручил Министерству водных ресурсов и ирригации ускорить реконструкцию контррегулятора с целью восстановления его полной работоспособности, что необходимо для рационального регулирования стока реки и обеспечения стабильного водоснабжения аграриев южных регионов. Олжас Бектенов подчеркнул, что с учетом снижения объемов воды, поступающей из трансграничных источников, Правительство придает приоритетное значение развитию внутренних водных резервов.

«Главой государства поручено построить 20 новых водохранилищ и провести капитальный ремонт не менее 15 водохранилищ для сбора весенних и талых вод и их эффективного использования для орошения сельхозугодий. В ближайшее время за счет подачи дополнительного объема воды в размере 113 млн м3 через водохранилища «Байдибек Ата» и «Боралдай» в водохранилище «Боген», будет обеспечено гарантированное водоснабжение города Туркестан. Объем воды, поступающий из трансграничных водных источников, ежегодно сокращается. В этой связи мы изыскиваем возможности строительства дополнительных водохранилищ для максимального использования внутренних водных резервов», – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству водных ресурсов и ирригации совместно с акиматом Туркестанской области обеспечить своевременное финансирование и реализацию водохозяйственных проектов в регионе.

#Туркестанская область #премьер #водные ресурсы

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