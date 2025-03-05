Онлайн-выдачу удостоверений личности планируют запустить в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанцам может стать доступна замена удостоверений личности по причине истечения срока действия в режиме онлайн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Министерство внутренних дел и министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК планируют запустить пилотный проект по выдаче казахстанцам удостоверений личности по причине истечения срока действия в онлайн-формате через портал электронного правительства и мобильные приложения для документирования населения.

Отмечается, что это касается замены только удостоверения личности в связи с истечением срока действия. Услуга будет оказываться, только если до истечения срока действия удостоверения личности осталось 30 и меньше календарных дней или срок действия удостоверения личности истек не более чем на 10 календарных дней.