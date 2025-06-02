Фото: пресс-служба театра

Знаменитый болгарский скрипач Павел Минев, названный ведущими мировыми изданиями «современным Паганини», станет гостем международного музыкального фестиваля «Опералия», сообщает Kazpravda.kz

7 июня приглашенный инструменталист совместно с камерным оркестром «Астана Опера» под управлением народного артиста Казахстана Абзала Мухитдина выступят с концертом «Виртуозная скрипка» на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой.

«Благодаря совместным выступлениям с моим другом и прекрасным музыкантом Абзалом Мухитдином, я много наслышан о театре «Астана Опера». В связи с тем, что этот концерт состоится примерно в даты моего первого выступления в Астане и моего дебюта в Карнеги-холле в разные годы, мои эмоции касательно выхода на сцену связаны с воспоминаниями об этих концертах. 18 лет назад казахстанские слушатели встретили мое исполнение горячими овациями стоя, а за четыре года до этого публика в Карнеги-холле точно также в едином порыве рукоплескала и поднималась с мест три раза, после каждого произведения», – делится Павел Минев.

Павел Минев отмечает, что при выборе программы исходил из того, что концерт состоится в Камерном зале и, соответственно, в сопровождении камерного оркестра.

«Для этого выступления предложил самое значительное произведение, написанное для скрипки и этого состава оркестра, а именно – концерты Моцарта. Мы исполним один из самых известных его концертов – Четвертый концерт, а также концерт, нот которого нет даже в собрании сочинений в мировой сети, – практически не исполняемый Второй концерт», – рассказал скрипач.

Также впервые в Астане прозвучат переложенные для скрипки и струнного оркестра фрагменты из оперы «Порги и Бесс» Гершвина в обработке Яши Хейфеца. Ярким финалом вечера станет одно из самых виртуозных произведений – Пятая соната Изаи для скрипки соло.

Важно подчеркнуть, что Павел Минев – лауреат престижных международных конкурсов в Италии, Болгарии, Чехии и России, а также первой премии и золотой медали Международного фестиваля им. Г. Венявского в Польше. Будучи еще студентом, стал первым иностранным солистом в штате Московской филармонии, в годы, когда группу солистов возглавлял один из крупнейших пианистов XX века Святослав Рихтер.

Исполнитель не раз выступал на значимых событиях мирового масштаба, сотрудничал со знаменитыми оркестрами и музыкантами на лучших площадках в разных уголках мира.

Записи музыканта издаются авторитетными лейблами США, Европы и России, а его диск открыл первый тираж записей телеканала «Культура» в 2002 году, наряду с дисками других именитых музыкантов. В июне 2023 года британский лейбл Hyperion Records, удостоенный высшей награды звукозаписи, выпустил Концерт для скрипки № 3 соль мажор В.А. Моцарта в его исполнении, а спустя 17 дней другой его диск был издан Московской консерваторией к открытию международного конкурса им. П. Чайковского.

За значительный вклад в развитие культуры Павел Минев получил почетные награды на родине в Болгарии и других странах и был включен в топ-лист выдающихся артистов Great Artists – Musical World.

Напомним, международный музыкальный фестиваль «Опералия» проходит при поддержке Минкультуры.