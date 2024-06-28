Опубликован список обладателей стипендии «Болашак»

Образование
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Акцент при отборе был сделан на специалистах инженерно-технического и медицинского профиля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 184 казахстанца стали обладателями международной стипендии «Болашак», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр международных программ «Болашак»

По результатам первого присуждения 138 человек пройдут обучение по программам магистратуры, 13 - докторантуры, 33 казахстанца будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира. Обучение будет проходить по 62 специальностям.

Отмечается, что акцент при отборе был сделан на специалистах инженерно-технического и медицинского профиля.

В этом году список приоритетных специальностей сформирован на основе запросов государственных органов по подготовке кадров по необходимым профессиям. Доступны льготные категории для претендентов из сельской местности, инженерно-технических работников, медиков. Они могут пройти языковую подготовку сроком до 12 месяцев перед началом обучения, им не обязательно иметь на руках приглашение из университета при подаче документов на стипендию.

«Рекордное количество поданных заявок в этом году подчеркнуло высокий уровень конкуренции в конкурсном отборе. В дальнейшем мы планируем усовершенствовать правила конкурсного отбора и оцифровать весь процесс оформления документов. Ожидается внедрение отборочных этапов и изменение типа тестирования», — сказала председатель правления АО «Центр международных программ» Алия Оспанова.

Претенденты поступили в вузы, входящие в топы мировых рейтингов, такие как Harvard University, Stanford University, National University of Singapore, University of Pennsylvania, University of Illinois at Urbana-Champaign. Наибольшим интересом пользуются такие специальности, как «Информационные технологии и системы», «Аналитика больших данных», «Транспортные технологии», «Общественное здравоохранение», «Химическая инженерия», «Строительная инженерия», «Международное право и безопасность», «Интеллектуальная собственность», «Экология».

Список обладателей международной стипендии «Болашак» по итогам решения Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом от 25 июня 2024 года

1. Абдикаримов Азамат Сакенулы
2. Абдрахманов Каиржан Каирбекович
3. Абдуллаев Бекет Абубакирулы
4. Абенова Лайла Куантаевна
5. Абирова Асель Жумахановна
6. Абитбеков Айболат Серикжанович
7. Абулханова Назгуль Муратовна
8. Айдарова Арай Муслимовна
9. Айт Ержасын Ақанұлы
10. Ақылжан Ақерке Қайратқызы
11. Алимбаев Мансур Берманович
12. Альбекова Жанара Темирхановна
13. Альжанов Бауыржан Серикович
14. Амангелді Ерсайын Ерланұлы
15. Амандос Қуаныш Жасұланұлы
16. Аманова Алуа Кайраткызы
17. Амантай Байғали Бауыржанұлы
18. Андағұл Гүлден Төлегенқызы
19. Анес Альфия
20. Ануар Құдірет Ержанұлы
21. Асанов Марат Ринатулы
22. Ахмет Дияр Долкунұлы
23. Бажи Ақару Аханқызы
24. Базаров Даурен Ермекович
25. Байгалиева Алтын Маратовна
26. Байгелов Аслан Жақсылықұлы
27. Байжаксынова Ардак Болатбековна
28. Баймаганбетова Шолпан Жумағалийқызы
29. Байман Ақерке Асетиллақызы
30. Байтабынова Шынар Урстембековна
31. Батырбек Бекжан Бауыржанулы
32. Бегеев Рустем Нариманович
33. Беделханова Алина Дилшодовна
34. Бекенова Жанар Муратбековна
35. Бердіхани Меруерт Ерланқызы
36. Боранбаева Аружан Бақытқызы
37. Гусманов Арнур Жанибекович
38. Давлетова Алтынай Абубакировна
39. Далабаева Мадина Азаматовна
40. Даниярова Гүлбану Мақшатқызы
41. Демеугалиева Айжан Аргынкызы
42. Джанаева Асылгүл Алтынбекқызы
43. Джумабаев Серик Сабитович
44. Джумагалиева Адия Фаритовна
45. Джуматаев Данияр Максадович
46. Ержанбаев Диас Жанибекович
47. Ержанова Инкар Армановна
48. Есенжан Алтынай Ораққызы
49. Еспосынов Жандаулет Темирбекович
50. Естибаева Ақтоты Дәуренқызы
51. Әбілқасым Фариза Мұсырманқызы
52. Әлібек Ұлжан Айдосқызы
53. Әтібек Бексұлтан Бауыржанұлы
54. Жайсан Азамат Маратулы
55. Жаксылыков Бауыржан Бакытбекович
56. Жалгасов Марат Сабитович
57. Жанғанаева Айдана Аманбайқызы
58. Жандилдин Мейрам Курмангазиевич
59. Жаңабаев Махамбет Ержанұлы
60. Жәлілханова Ырысты Шоқанқызы
61. Жолкенова Жансая Оразалиқызы
62. Жорабек Динара Калижанқызы
63. Жуматаев Нурсултан Нурмаханович
64. Жумашов Аслан Бактыбаевич
65. Жұбан Мағжан Асылбекұлы
66. Заркинбек Ғазиза Джосжанқызы
67. Ибраимова Асемгуль Муратовна
68. Ибрашов Жарас Советович
69. Ильясқажы Исраил Қалижанұлы
70. Имамурат Нурсая Имамуратқызы
71. Иманалиев Канат Бейсеханович
72. Имангалиев Мереке Ерканатович
73. Имангалиева Рената Сериковна
74. Имишева Карина Сергеевна
75. Искакова Наргиза Габитовна
76. Кабдулова Шолпан Сабитовна
77. Кабиштаев Нурлан Орынбасарович
78. Кадыров Диас Асхатович
79. Калиева Эльмира Сайлаубековна
80. Канагатова Карлыгаш Канагатовна
81. Карайдаров Саняз Бахытжанович
82. Каракулов Бакдаулет Мустахимович
83. Катекова Ақмарал Алпамышқызы
84. Келгенбаев Арнұр Ғалиасқарұлы
85. Кенжебекова Айгерім Нариманқызы
86. Кенжекей Женис Куанышбаевич
87. Кәрім Дулат Мұратұлы
88. Кимел Жансауле Тұрсынбекқызы
89. Конакбаев Бакдаулет Оралбекович
90. Куанбаев Еркин Ернарович
91. Кубенов Нурлан Кайратович
92. Кушалиева Салтанат Абильтаевна
93. Күнғазықызы Ақерке
94. Қазыбек Думан Үдебекұлы
95. Қалыбай Асқар Қалыбайұлы
96. Қапезов Ғарифолла Ғабиденұлы
97. Қосмұханбетова Айымгүл Сансызбайқызы
98. Қошқарбай Бекарыс Қайратұлы
99. Қуаныш Ақерке Жеңісқызы
100. Құдияр Ілияс Диярұлы
101. Құранбек Айсұлу Мұратқызы
102. Лес Шәдияр Жеңісәліұлы
103. Макенова Еркежан Сайындолдақызы
104. Маметқанова Аида Бауыржанқызы
105. Махмутова Алия Муратовна
106. Мейірман Алуа Әскербекқызы
107. Мәлсова Ботакөз Қуанышқызы
108. Мәулен Назым Әбдіразаққызы
109. Молдакасимов Ербол Бахтиярович
110. Мукажанов Улар Оразгалиевич
111. Муканова Аксулу Даулеткельдиновна
112. Мулдагали Арман
113. Муратов Темир Узақбай уғли
114. Мусин Рустам Танатович
115. Мусина Алтын Нурлановна
116. Мусса Айдынбек Нурмаханович
117. Мүсеке Меруерт Талғатқызы
118. Мұзапбар Даниель Күзенбекұлы
119. Мұздыбай Аймереке Шұғайыпбекқызы
120. Мырзағалым Санжар
121. Мырзатаева Гулжан Жалгасбаевна
122. Нукенова Дина Саматовна
123. Нурбаева Шырин Еркиновна
124. Нуржанов Айсултан Жомартович
125. Нурлан Эрик
126. Нұрлан Нұрбек Нұрланұлы
127. Ныгызбаев Бейбарыс Абдулаисович
128. Нысаналиева Аруна Ерланқызы
129. Омарова Алия Мукашевна
130. Омарова Мариям Еркебулановна
131. Оразгелді Гүлмира Әбдіғалиқызы
132. Оразәлі Индира Шахизадақызы
133. Орнбаева Айман Кошербаевна
134. Өміралиева Нұржауған Мерекеқызы
135. Рахымжанов Арлан Асетович
136. Рахынбаев Нұрдаулет Нұрлыбекұлы
137. Рүстемқызы Гүлдана
138. Сабет Арнұр Серікұлы
139. Сабирова Жанель Ерланқызы
140. Сабырова Мәншүк Сәметқызы
141. Салиева Назгул Айтбайқызы
142. Самигулла Азамат Мұратұлы
143. Сапуанова Акерке Фархатовна
144. Саримбекова Назерке Канаткызы
145. Сатбалды Диас Қайноллаұлы
146. Саухимов Аскар Абжалиевич
147. Сермағамбет Гүлнази Қартжанқызы
148. Сәндібек Ақтілек Еркінқызы
149. Сәрсембаева Әнел Қанатқызы
150. Смагулов Нариман Мухаметжанович
151. Советова Алуа Болатқызы
152. Сулейменова Алима Мейрамқызы
153. Сулейменова Ерке Досбергеновна
154. Табарак Аймарал
155. Тақымай Қазыбек Бақтыбайұлы
156. Талипова Диана Бейбутовна
157. Тасжанова Жансая Аскаровна
158. Тастанбекова Бахтыгул Ашимовна
159. Текенова Алия Маратовна
160. Темірболатұлы Ринат
161. Тлешов Арман Жаркынович
162. Толқынхан Айерке
163. Толыбай Айнұр Нұртасқызы
164. Тосекбаев Канат Дуйсенбаевич
165. Төлегенов Әлімжан Шағанбекұлы
166. Тулешова Сауле Сериккызы
167. Турисбеков Аскан Муканович
168. Уәлиев Нұржан Ғабиденұлы
169. Умаров Гулам Мухтарович
170. Умирбеков Нурлыбек Балтаевич
171. Уразимбетов Асхат Елубаевич
172. Уристенова Айгул Абдикашовна
173. Усманова Айсель Абдурашидовна
174. Утегенова Айгерим Беркиновна
175. Утеулин Ерлан Ержанович
176. Хамзина Айкоркем Тыныштыковна
177. Хосчанов Тимур Асхатович
178. Хусаинова Іңкәр Теміржанқызы
179. Шарипов Марат Ырсынбетулы
180. Шарипова Мария Куанышевна
181. Шерниязов Абылай Саттыгулұлы
182. Шоқанов Бауыржан Сайлауғалиұлы
183. Шомакова Адема
184. Ыбыраева Рауан Өмірбекқызы

#список #обучение #стипендия #Болашак

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