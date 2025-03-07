Путь творчества – путь новаторства

Видеть мир крупным планом

Давно известно, что все произведения мемуарной литературы можно условно поделить на две категории. В первом случае автор ведет рассказ о себе и о времени, сознательно или непреднамеренно по недостатку некоей внутренней концентрации делая собственную фигуру центром повествования. Событиям эпохи, изображаемым, как правило, беглыми штрихами, при таком раскладе отводится незначительная роль в общем-то статичного фона, который и вводится только затем, чтобы рельефно оттенить портрет мемуариста. Во втором случае, напротив, автор заводит с читателем разговор о времени и о себе, причем о себе – почти что вскользь, украдкой, словно стесняясь привлечь лишнее внимание. Бурный, неумолчный поток истории, творящий людские судьбы и творимый ими, – главный герой и центральный образ таких произведений.

Книги известного советского токаря-новатора Бориса Федоровича Данилова, без сомнения, второго рода. Хотя мемуарными, строго говоря, их не назовешь. События далеких лет – тяготы голодного детства, трудовой энтузиазм 30-х годов, создание передовой промышленности и массовый героизм военных лет – подключаются автором не как застывшие в памяти картины, а как живой материал, волнующий накалом заново пережитых чувств, как искомый исток рабочей славы многих поколений.

Всю свою жизнь Борис Федорович посвятил любимому делу – токарному ремеслу. Он был известен современникам как крупный изобретатель и новатор, внесший значительный вклад в развитие советской промышленности. Об одном из наиболее известных изобретений Данилова – метчике-протяжке для нарезания внутренней резьбы в гайке – газета «Вечерняя Москва» писала: «В ГДР, Венгрии, Болгарии, Чехословакии и Польше, Китае и Румынии начали пользоваться изобретением московского рабочего – метчиком-протяжкой...». Широкое применение в отечественном машиностроении нашли изобретенные им твердосплавные калибры-кольца, а также разработанная в соавторстве с токарем Иваном Ивановым и удостоенная большой серебряной медали ВДНХ гребенка для нарезания резьбы метчиков.

Долгие годы Борис Федорович возглавлял Московский городской совет новаторов и передавал свой богатый профессио­нальный опыт молодым специалистам. «Король-токарь», а именно так звали Данилова в рабочей среде, всегда был дорогим и желанным гостем трудовых коллективов по всему Советскому Союзу, его уроки мастерства с охотой перенимали лекальщики России и Украины, Казах­стана и Литвы, конструкторы и технологи стран народной демократии. Преданный жизненному призванию и вере в творческие силы молодежи, он был глубоко убежден в том, что «каждый рабочий, любящий свою профессию и умеющий дерзать, может внести свой скромный вклад в дело технического прогресса нашей Родины».

Перу Данилова, наряду с узкоспециальными работами по машиностроению и газетными статьями на общественно-политическую тематику, принадлежит ряд научно-популярных и публицистических произведений, посвященных проблемам новаторства и технического творчества, воспитанию рабочей молодежи и трудовым будням изобретателей. Его книги «Кому стоять у станка», «Алмазы и люди», «Рабочие умельцы» и в особенности «Жизнь – поиск», вышедшая несколькими изданиями, быстро завоевали читательскую любовь благодаря простому, доступному языку, точным описаниям сложнейших производственных процессов и страстной увлеченности автора делом своей жизни, которое по сущнос­ти своей всегда было сродни высокому искусству. Эту таящуюся в будничной повседневности творческую душу труда Данилов стремился раскрыть на примере вдохновенной работы своих товарищей – изобретателей и рационализаторов, прос­тых тружеников, настоящих (и потому до самоотречения скромных) творцов окружающей жизни.

Многотысячные тиражи даниловских книг раскупались мгновенно. По словам самого Бориса Федоровича, через два-три месяца после их поступления в продажу ни один книготорг во всей стране уже не мог обрадовать спохватившегося читателя случайно залежавшимся на полке экземпляром. Произведения «короля-токаря» обсуждались на конференциях и, образно говоря, сами вставали за станки как верные спутники и мудрые учителя молодых мастеров. По их материалам, о чем Борис Федорович узнавал из сотен поступавших к нему писем, рабочие крупнейших предприятий Советского Союза подавали собственные рацпредложения, которые затем внедрялись с большим эффектом для производства. Такое читательское внимание не только радовало душу, но и обязывало ко многому. Вот почему Данилов несколько раз перерабатывал свои книги, углубляя пуб­лицистическую составляющую и дополняя их занимательными описаниями технических новинок.

Незабываемая поездка

Особый интерес в культурно-истори­ческом плане представляет для нас книга «Жизнь – поиск (Записки токаря-изобретателя)», наиболее полное издание которой увидело свет в 1975 году. Оглядывая прошлое, Данилов на ее страницах протягивает «воспоминательные» мосты от бурных событий своей рабочей молодости, когда страна еще только вступала на путь индустриализации, к трудовым будням машиностроителей 60–70-х годов, к рационализаторству, оформившемуся в массовое движение, и к остроконфликт­ной борьбе нового со старым. «На любом современном заводе, – пишет Борис Федорович, и слова эти красной нитью проходят через всю книгу, – в каждом производстве идет постоянная напряженная работа над созданием новых машин, кипит порой невидимая борьба... консерваторов с новаторами, часто создаются весьма драматические ситуации, порой бушуют такие страсти, какие не снились, может быть, и Шекспиру».

Один из разделов его записок, озаглавленный «Творческие поездки», посвящен многочисленным встречам Данилова с рабочими советских и зарубежных заводов. Увлеченно, с пониманием индивидуальных условий каждого предприя­тия ведет токарь-новатор свой рассказ о совместной работе с ленинградскими, киевскими, ульяновскими, вильнюсскими, хабаровскими, таллинскими и пражскими мастерами. Ценные сведения о состоя­нии казахстанской промышленности сообщает Борис Федорович в главе «На целинных заводах», которая посвящена поездке бригады Московского совета новаторов по трудовым коллективам молодых предприятий республики.

«Мы все тогда думали, что Целинный край – это только необозримые поля пшеницы и тысячи людей, занятых сельскохозяйственными работами. Оказалось, что на целине много заводов, построенных совсем недавно и оборудованных самыми новейшими станками, порой даже лучшими, чем в Москве», – пишет Данилов, открывая главу. Вместе с ним в состав бригады вошли известные новаторы, разработчики новых видов металлообрабатывающего и сварочного оборудования: фрезеровщик завода «Тизприбор» Александров, слесарь завода «Фрезер» Чикарев, токарь «Крас­ной Пресни» Стешин, сварщик ЗИЛа Шалупов и его коллега, слесарь-наладчик Антропов, а также несколько инженерно-технических работников и директор Московского дома научно-технической пропаганды Кузьмин.

Свою поездку по целине изобретатели начали с Петропавловска, где встретились с секретарем горкома партии по промышленности Ивановским. Расспросив московских гостей о том, чем они могут помочь местным предприятиям, Ивановский предложил им посетить завод исполнительных механизмов и ремонтный завод сельхозмашин. Положение на этих заводах Данилов описывает правдиво, не приукрашивая реальность и не скрывая трудностей, стоявших тогда перед трудовыми коллективами. Главной проблемой была нехватка специалистов, способных в короткие сроки овладеть новым станочным оборудованием, которого, к слову, на петропавловских заводах и так было немного. Использование устаревших инструментов отрицательно сказывалось на производительности предприятий, «все они не выполняли план. Тысячи гектаров пшеницы оставались нескошенными из-за того, что сельхозмашины застревали на заводах в ремонте, а новых машин заводы выпускали тоже мало».

Проведя в Петропавловске четыре дня, новаторы обучили молодых рабочих обращаться с новейшими инструментами, которые к тому времени активно использовались на заводах Москвы и Ленинграда. Краснопресненец Стешин подарил петропавловским токарям неперетачиваемые керамические пластинки с механическим креплением к резцу, а зиловец Шалупов научил заводских сварщиков работать с современными электродами. Очень скоро о бригаде московских изобретателей знал весь Целинный край. «Все наши перелеты, переезды и выступления, – пишет Данилов, – были организованы четко, но, что называется, «на пределе», так что мы едва успевали пообедать, и то часов в пять-шесть вечера. Да иначе и не могло быть, так как надо было побывать в шести городах, выступить на десятках заводов, а времени в нашем распоряжении было всего 10 дней. Постепенно мы привыкли к такому стремительному ритму жизни. Все члены бригады крепко сдружились между собой и с веселой шуткой и легким подтруниванием друг над другом довольно легко выполняли эту достаточно нелегкую работу».

Следующим местом назначения бригады стал Кокчетав, в котором рабочие-новаторы пробыли два дня. Сопровождал московских гостей секретарь горкома партии, оказавшийся страстным знатоком металлообработки. Страницы книги, посвященные кокчетавским заводам, согреты теплом крепкого рабочего товарищества, искренней радости за профессиональные успехи молодых мастеров. С уверенностью в их большое будущее Борис Федорович пишет о талантливых токарях, которым руководство предприятий доверило самые ответственные участки работы. Он вспоминает, как вставал за один станок с молодыми мастерами и обучал их тонкостям токарного мастерства. И нет в его воспоминаниях ни намека на тот покровительственно-снисходительный тон, с которым наставники порой говорят о своих воспитанниках. Напротив, Данилов вдохновляется образцовой работой кокчетавских токарей, быстро и безукоризненно выполнявших сложнейшие поручения.

«Секретарь горкома не оставил нас и в воскресенье, – продолжает Борис Федорович свой рассказ. – Он организовал поездку по окрестностям Кокчетава, познакомил с санаторием «Щучий», расположенным на берегу большого глубокого озера чуть в стороне от дороги Кокчетав – Целино­град. На другой день мы уехали из Кокчетава в Целиноград – столицу Целинного края. Из целиноградских предприятий запомнился завод «Казахсельмаш» с огромными цехами, оснащенный первоклассным оборудованием, но... без современного инструмента. Мы оставили токарям этого завода почти все имевшиеся у нас твердосплавные пластинки».

На «Казахсельмаше» Данилову пришлось решать вопрос с поставкой новых абразивных кругов, которые были необходимы для работы на привезенных из Москвы резьбошлифовальных станках. Имевшиеся круги, по словам Бориса Федоровича, могли шлифовать резьбу только начиная с шага 2,5 мм, тогда как заводу требовался инструмент с шагом 1 и 1,5 мм. На помощь целиноградским резьбо­шлифовщикам пришел московский завод «Знамя труда», в инструментальном цехе которого Данилов работал с 1944 года. По просьбе Бориса Федоровича руководство предприятия отправило «Казахсельмашу» абразивные круги диа­метром 400 мм, позволившие наконец снять вопрос с тяжелым положением в резьбошлифовке.

Поездка бригады новаторов окончилась в Павлодаре, где они «раздали станочникам последние запасы и показали, как надо работать новыми резцами с механическим креплением режущей пластинки». Из Павлодара москвичи вернулись в Целиноград и выступили на большом совещании, которое по итогам их поездки организовал Целинный совнархоз. Руководство края горячо поблагодарило мас­теров-изобретателей за оказанную ими техническую помощь и отметило их труд благодарственными письмами. «Мы прилетели домой усталые, – завершает свой рассказ Борис Федорович, – но с чувством удовлетворения: хоть и небольшую, может быть, помощь, но все же оказали рабочим новых целинных заводов!»

Среди казахстанских тружеников имя Бориса Федоровича Данилова было окружено заслуженной славой и почетом, его изобретения использовались на крупнейших предприятиях республики. Однажды проектировщики алма-атинского института ГипроНИИхиммаш обратились к токарю-новатору с просьбой определить возможность эффективного применения созданных им метчиков-протяжек в производстве крупных деталей со сложной резьбой. После нескольких консультаций с изобретателем сотрудники НИИ заложили обязательное использование его разработки в проекты технологии новых отечественных заводов химического машиностроения.

Задумываясь о природе человеческого счастья, Борис Федорович считал, что оно кроется в ощущении собственной нужности. Новатор преисполнен этого греющего душу чувства, ведь его труды, пусть даже самые скромные, нужны тысячам, сотням тысяч человек. В каком-то смысле все замечательные книги «короля-токаря» об этом, о поисках трудового счастья. И сегодня, в Год рабочих профессий, каждый, кому дорого творческое наследие предшествующих поколений, с интересом прочтет эти книги и с благодарностью вспомнит о простых тружениках, оставивших нам в наследство республику с могучим промышленным потенциалом.