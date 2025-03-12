BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова

В Комитете госдоходов сообщили о выплате отечественными компаниями 17 млрд тенге в государственную казну

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После получения ими соответствующих уведомлений от фискальных органов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сообщение Минфина.

В Комитете государственных доходов рассказали, что по итогам анализа в адрес 633 налогоплательщиков, в том числе 172 работающим в строительной отрасли, включая всех крупных застройщиков и 102 в сфере торговли и иным компаниям выставлены уведомления с признаками занижения налогооблагаемого дохода.

«По состоянию на 12 марта налогоплательщиками представляются дополнительные формы отчетности и производится доплата налогов, уже уплачено 17 млрд тенге, в том числе оплата произведена компаниями BI Group и BAZIS. Сверка данных продолжается», - заявили фискалы.

Кроме того, отдельные крупные строительные компании выступают с инициативой профинансировать и совместно с КГД разработать цифровые решения для прозрачности финансовых потоков и пресечения теневых схем в сфере строительства.

КГД МФ РК призывает налогоплательщиков строго соблюдать требования налогового законодательства и в случае неисполнения уведомлений налоговыми органами будет инициировано проведение комплексных налоговых проверок.

Напомним ранее глава правительства Олжас Бектенов предупредил двух крупнейших застройщиков страны.

Позже Минфин назвал конкретную сумму занижения налогооблагаемых доходов девелоперских компаний BAZIS и BI Group.