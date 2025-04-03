В Астане прошла респуб­ликанская олимпиада для педагогов начальных классов «Алтын тұғыр». В ней участвовали около 160 учителей со всего Казахстана, включая восемь победителей областного этапа из Северо-Казахстанской области.

фото центра «Қызылжар дарыны»

Педагоги из СКО достойно представили регион и завоевали призовые места: второе место заняли Айнагуль Нукенова (Кишкенекольская СШ № 1, Уалихановский район) и Алена Зинова (Мамлютская СШ № 2, Мамлютский район), на третьем месте Ирина Ким (школа-лицей «Дарын», Петропавловск).

Достижения стали результатом упорного труда, профессионализма, стремления к развитию. Для этого в Северо-Казахстанской области проводится масштабная работа по улучшению условий в школах, модернизации сельского образования и повышению качества знаний.

– Мы стремимся создать комфортные и современные условия для каждого ученика, независимо от того, в городе он учится или в селе. Сегодня в области функционируют 444 школы, в которых обу­чаются 73 996 учеников. При этом 330 школ являются малокомплектными, а это почти 21 тысяча детей. Поэтому модернизация сельского образования – один из наших приоритетов, – рассказала заместитель руководителя управления образования СКО Динара Анафина.

В 2024 году в микрорайоне «Орман» уже открыта новая комфортная школа, а в июле 2025-го такую же современную школу введут в микрорайоне «Береке». 39 объектов образования будут отремонтированы на 4,5 млрд тенге, из них 3 млрд тенге направят на реновацию 14 школ.

Сельские школы также получат дополнительную поддержку: на их модернизацию выделено 3,3 млрд тенге, на обновление материально-технической базы – 5,3 млрд тенге, а на оснащение современными предметными кабинетами – 457 млн тенге.

По данным управления образования, в этом году бесплатное горячее питание получают 36 290 детей, на что выделено 3,9 млрд тенге. Особенно важно, что на 100% им обеспечены ученики начальных классов, а это 28 770 детей.

В части поддержки учителей было отмечено, что с 2020 года, по поручению Президента ­Касым-Жомарта Токаева, заработная плата педагогов увеличена на 100%. Каждый год она дополнительно повышалась на 25%, и этот процесс продолжается.