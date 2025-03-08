На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть

Фото: Минэнергетики РК

Министерство энергетики и АО «НК «КазМунайГаз» подписали контракт на разведку и добычу углеводородов по сложному проекту на участке недр «Болашак», расположенном в Мангистауской области.

Общие инвестиции в проект составят порядка 45 млрд тенге, программой работ предусмотрено бурение двух скважин и проведение 3Д-сейсморазведки в объеме 430 км2.

Также начались прямые переговоры с АО «НК «КазМунайГаз» по предоставлению права недропользования по участку «Озень Северный», расположенному в Мангистауской области.

Ожидаемые инвестиции на 2025-2028 годы составят более 2 млрд тенге, предусмотрено бурение двух поисковых скважин.