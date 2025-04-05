27 млрд тенге позволил сэкономить пилотный проект ваучерного финансирования детсадов

Образование
14

Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

На совещании в Администрации президента под председательством помощника президента РК Тамары Дуйсеновой рассмотрен ход реализации Послания главы государства (от 2 сентября 2024 года) в части внедрения механизма ваучерного финансирования в дошкольном образовании.

Полное внедрение проекта запланировано к 1 августа текущего года.

В настоящее время в проекте участвуют более 2,3 тысяч дошкольных организаций и ваучеры реализованы в отношении 276,5 тысяч детей.

В прошлом году апробация проведена в 4 городах (Тараз, Шымкент, Туркестан и Уральск), с начала текущего года подключились дошкольные организации города Астана, а с марта проектом охвачены детские сады городов Караганда, Семей, Усть-Каменогорск, Жезказган и 2-х районов: Байзакского района Жамбылской области и Сарыагашского района Туркестанской области.

Ваучерная система обеспечит:

- во-первых, доступность дошкольных организаций. Управления образования регионов не отбирают на конкурсной основе как ранее, а формируют Перечень детских садов из числа организаций, подавших заявку на госзаказ и соответствующих установленным требованиям;

- во-вторых, справедливость. Родители получают государственный ваучер, который могут использовать в любом детском саду, включенном в утвержденный Перечень. Это дает родителям свободу выбора и создает мощный стимул для детских садов к повышению качества предоставляемых услуг;

- в-третьих, контроль качества. Важнейшее изменение — это переосмысленный подход к оценке работы детских садов. Непосредственно родители будут оценивать качество образовательных услуг, что исключает субъективизм и повышает общий уровень услуг. Более того, проект открывает двери для новых участников рынка, что позволяет создать здоровую конкуренцию и значительно улучшить качество;

- в-четвертых, прозрачность. Деньги теперь привязаны к ребенку. Исключен функционал у местных органов по утверждению объема госзаказа в отношении каждого садика. Соответственно, при переходе ребенка из одного детского сада в другой, ваучер переходит за ним;

- в-пятых, адресность и эффективность расходования бюджетных средств. Финансирование дошкольных организаций осуществляется по факту посещения детьми дошкольных организаций, а не по списку как ранее.

Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота. Очередь в пилотных городах значительно снижена, а в отдельных городах вопрос обеспечения очередников местами в детских дошкольных учреждениях решен полностью (гг. Тараз, Туркестан, Уральск).

За счет исключения «мертвых душ», приписок и дублирования детей в списках в нескольких детских садах, сумма полученной с начала реализации проекта экономии превысила 27 млрд тенге.

Из сэкономленной суммы 25 млрд. тенге были направлены на размещение детей, ранее состоявшихся в очереди, а 2 млрд. тенге - на детей, только встающих в очередь и достигших 2 лет.

В ходе встречи были рассмотрены проблемные вопросы очередности в городах Шымкент и Караганда, а также было дано поручение акимату области Ұлытау провести работу с предпринимателями по открытию новых дошкольных организаций, что позволит решить вопрос охвата детей, состоящих в очереди.

#Образование #детские сады #ваучерное финансирование

Популярное

Все
Дружба народов – залог нашей Победы
ЦА – ЕС: новый этап взаимодействия
Центральная Азия – Европейский союз: инвестиции в будущее
Вручены государственные и почетные отраслевые награды
Размышления в контексте истории
Расстаются с миллиардами
Битва умов
Продвигая ценности единства и согласия
Борца с коррупцией осудили за взятку
Роль маслихатов в реализации президентских реформ
Раскрывая тайны недр
Мажилис рассмотрит проект нового Налогового кодекса
Работа – средство адаптации
Требует внимания водная повестка
Заслушаны предложения по развитию рынка авиакеросина
Обсуждены вопросы спортивной кооперации
Двустороннее взаимодействие расширяется
Спорт и бизнес: а почему бы и нет?
Комплексным проблемам необходимо комплексное решение
Лифт возможностей
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Qarmet подключится, и газ подешевеет
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
А ты оплатил налог на транспорт?
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Безупречная репутация, профессионализм и патриотизм
Запрещенный Telegram-канал выявили прокуроры
Уметь действовать в сложных ситуациях
«Сердце» ГЭС покоя не знает
Лидеры Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спорткомплекс «Медеу»
Полиция наградила отважную девочку, бросившуюся вслед грабителю в Усть-Каменогорске
Заседание совета АНК состоялось в Астане
Состоялся республиканский семинар по вопросам госсимволов и ведомственных наград
Штаб по контролю за сейсмообстановкой перешел на круглосуточный режим работы
В области Абай максимально ускорят строительство «комфортных школ»
Казахстан завоевал первую лицензию на зимние Олимпийские игры-2026
Специализированный экономический суд постановил вернуть водоканал в госсобственность
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Для наших мам!
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт

Читайте также

Прием заявлений в первый класс продлится до 31 августа
Битва умов
В области Абай открылись две новые школы
Какие курсы выбирали в марте казахстанцы на платформе Skill…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]