Фото: Минпросвещения РК

На совещании в Администрации президента под председательством помощника президента РК Тамары Дуйсеновой рассмотрен ход реализации Послания главы государства (от 2 сентября 2024 года) в части внедрения механизма ваучерного финансирования в дошкольном образовании.

Полное внедрение проекта запланировано к 1 августа текущего года.

В настоящее время в проекте участвуют более 2,3 тысяч дошкольных организаций и ваучеры реализованы в отношении 276,5 тысяч детей.

В прошлом году апробация проведена в 4 городах (Тараз, Шымкент, Туркестан и Уральск), с начала текущего года подключились дошкольные организации города Астана, а с марта проектом охвачены детские сады городов Караганда, Семей, Усть-Каменогорск, Жезказган и 2-х районов: Байзакского района Жамбылской области и Сарыагашского района Туркестанской области.

Ваучерная система обеспечит:

- во-первых, доступность дошкольных организаций. Управления образования регионов не отбирают на конкурсной основе как ранее, а формируют Перечень детских садов из числа организаций, подавших заявку на госзаказ и соответствующих установленным требованиям;

- во-вторых, справедливость. Родители получают государственный ваучер, который могут использовать в любом детском саду, включенном в утвержденный Перечень. Это дает родителям свободу выбора и создает мощный стимул для детских садов к повышению качества предоставляемых услуг;

- в-третьих, контроль качества. Важнейшее изменение — это переосмысленный подход к оценке работы детских садов. Непосредственно родители будут оценивать качество образовательных услуг, что исключает субъективизм и повышает общий уровень услуг. Более того, проект открывает двери для новых участников рынка, что позволяет создать здоровую конкуренцию и значительно улучшить качество;

- в-четвертых, прозрачность. Деньги теперь привязаны к ребенку. Исключен функционал у местных органов по утверждению объема госзаказа в отношении каждого садика. Соответственно, при переходе ребенка из одного детского сада в другой, ваучер переходит за ним;

- в-пятых, адресность и эффективность расходования бюджетных средств. Финансирование дошкольных организаций осуществляется по факту посещения детьми дошкольных организаций, а не по списку как ранее.

Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота. Очередь в пилотных городах значительно снижена, а в отдельных городах вопрос обеспечения очередников местами в детских дошкольных учреждениях решен полностью (гг. Тараз, Туркестан, Уральск).

За счет исключения «мертвых душ», приписок и дублирования детей в списках в нескольких детских садах, сумма полученной с начала реализации проекта экономии превысила 27 млрд тенге.

Из сэкономленной суммы 25 млрд. тенге были направлены на размещение детей, ранее состоявшихся в очереди, а 2 млрд. тенге - на детей, только встающих в очередь и достигших 2 лет.

В ходе встречи были рассмотрены проблемные вопросы очередности в городах Шымкент и Караганда, а также было дано поручение акимату области Ұлытау провести работу с предпринимателями по открытию новых дошкольных организаций, что позволит решить вопрос охвата детей, состоящих в очереди.