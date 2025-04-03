Украденную сумму они поделили между собой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вечером 28 марта в одном из торговых домов Уральска Западно-Казахстанской области неизвестные похитили 680 тысяч тенге из ячейки банковского терминала, передает Kazpravda.kz

По информации МВД РК, эти деньги принадлежали 53-летней горожанке. Она загрузила наличные в купюроприемник, и посчитав, что операция завершена, отошла. В этот момент произошел технический сбой, и подозреваемые воспользовавшись этим, присвоили всю сумму.

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, которые поделили между собой деньги. Один из задержанных ранее имел судимость.

По данному факту ведется досудебное расследование.