В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
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Украденную сумму они поделили между собой
Вечером 28 марта в одном из торговых домов Уральска Западно-Казахстанской области неизвестные похитили 680 тысяч тенге из ячейки банковского терминала, передает Kazpravda.kz
По информации МВД РК, эти деньги принадлежали 53-летней горожанке. Она загрузила наличные в купюроприемник, и посчитав, что операция завершена, отошла. В этот момент произошел технический сбой, и подозреваемые воспользовавшись этим, присвоили всю сумму.
Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, которые поделили между собой деньги. Один из задержанных ранее имел судимость.
По данному факту ведется досудебное расследование.