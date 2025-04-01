Василий Иванович Грецкий станет обладателем юбилейной медали «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл» одним из первых в Актюбинской области. Он единственный в регионе фронтовик, который встречает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году ветеран отметил вековой юбилей.

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Родился Василий Иванович в 1924 году на окраине белорусского городка Полоцка Витебской области. В 1935-м его отца признали кулаком, и репрессированная семья, в которой подрастали пятеро детей, была выслана в Казахстан. Поселили на станции Шу в Мойынкумском районе на территории нынешней Жамбылской области. Вскоре отца не стало, вся тяжесть жизненных забот легла на плечи матери. Василий с братьями и сестрами как могли помогали ей. Подростками собирали хлопок, пасли табуны лошадей.

Когда началась Великая Отечественная, на фронт первым отправился старший брат Николай. Через год он вернулся, получив серьезное ранение под Сталинградом. В июне 1942-го дружная семья проводила в армию 18-летнего Василия. Пройдя военную подготовку в Алма-Ате, он в 1943 году начнет защищать Родину от гитлеровских захватчиков в составе 8-го гвардейского кавалерийского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого полка. Боевое крещение получит в Брянской области.

– В начале войны фашисты были очень хорошо вооружены, у них были автоматы, а у нас только винтовки. Пока перезаряжаешь ее, в тебя уже стреляют. Добывали оружие в бою. Мне дали противотанковое ружье. Оно весило 20 килограммов. Когда появились автоматы, стало легче. Помню, как немцы, словно тараканы, разбегались от «Катюши». Каждый раз, идя в бой, не знал, вернусь ли, – вспоминал Василий Иванович.

Ему довелось воевать на Украин­ском и Белорусском фронтах, в Польше, Венгрии, Чехословакии, Германии. За боевые заслуги при освобождении Польши Василий Иванович награжден орденом Красной Звезды.

В семье бережно хранят наградной лист, подписанный командиром 8-го гвардейского кавалерийского полка подполковником Абрамом Зозулей. В нем подробно перечисляются заслуги рядового: «…в бою за Сулистрово 10 сентября 1944 года Грецкий в составе эскадрона, наступая, уничтожил до пятнадцати немецких солдат. Отражая атаки противника на Глоисце, 11 сентября лично уничтожил семь немецких солдат. 20 сен­тября, отражая атаки противника в Ольховец, Грецкий из своего пулемета уничтожил один пулемет противника и до десяти солдат. 26 сентября, выходя из рейда, уничтожил шесть немецких солдат и вынес свой пулемет».

Василий Иванович был ранен, попадал в госпиталь, но затем снова оказывался на передовой. Он пронес через военное лихолетье молитву, написанную материнской рукой, эта запис­ка и стала его мощнейшим оберегом.

Вот эпизод из фронтовых дней: «Враги хотели прорвать оборону, перейти к Западному Бугу. Меня с другом отправили с пулеметом с крыши дома наблюдать за ходом боя и передвижениями противника. Как только увидели немецкий танк, открыли огонь. Ответной очередью убило напарника. Поддержка не ожидалась. Оставшись один, был вынужден запрыгнуть на верного Орлика, он в снежную ночь доставил в родную часть».

Или другой случай: «Наш пулеметный расчет попал в засаду. Противник обстреливал здание, в котором мы засели. Один за другим гибли товарищи. Пришлось самому отбиваться. Война до сих пор снится… Было страшно».

Победу Василий Грецкий встретил в госпитале, развернутом в 75 км от Берлина. Демобилизовался лишь в феврале 1946 года. Уже в мирное время был награжден орденом Оте­чественной войны II степени.

Вернувшись в Шу, устроился в локомотивное депо, где почти 40 лет ремонтировал тепловозы. В 1950-м встретил Татьяну, девушку из Саратовской области, которая стала его верной женой. Вместе с Татьяной Дмитриевной прожили 65 лет в доме, который Василий Иванович построил сам. Вели крепкое хозяйство, ведь в семье подрастали две дочери и сын.

Виктор стал сварщиком, Валентина модельером, они сейчас живут в Челябинске. Дочь Наталья после школы поступила в Павлодарский политехнический колледж, выучилась на технолога молочной продукции. Распределение получила в Актюбинск, откуда ее направили в Хромтау. Там она и осталась, а в 2001-м перевезла родителей к себе. Татьяны Дмитриев­ны не стало десять лет назад. Дочь делает все, чтобы отец не чувствовал одиночества. К тому же ему постоянно звонят, время от времени приезжают дети из России, а также внуки и правнуки.

Наталья Васильевна гордится­ отцом, его жизнелюбием, доброжелательностью и муд­ростью. В своем солидном возрасте утро аксакал начинает с посильной зарядки, в его случае это ходьба, он самостоятельно спус­кается с третье­го этажа, чтобы насладиться­ солнечным теплом и свежей прохладой. Любит спортивные передачи и фильмы советской поры, в том числе воен­ные. Он в курсе всех событий в стране и за рубежом. Василий Иванович желает только мира и процветания всем людям на планете, ведь он хорошо знает цену человеческой жизни.

– Войны нам не нужно, наши внуки, правнуки должны жить в мире. Нужно дружить и любить свою Родину, – неустанно повторяет ветеран.

Василий Грецкий не любит вспоминать войну. Его мысли устремлены в светлое и доброе настоящее и будущее, чего и желает он всем казахстанцам.