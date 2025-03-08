Трамп может вывести американские войска из Германии

По данным The Telegraph, Дональд Трамп рассматривает возможность перераспределения американских войск в Европе. Он может перевести в Венгрию размещенный в Германии контингент, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передислокации американских войск в Европе и вывода контингента из Германии. Войска США численностью около 35 тысяч человек могут быть переброшены в Венгрию, написало в пятницу, 7 марта, издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Собеседники газеты, близкие к администрации президента США, отметили, что американский президент все больше разочаровывается из-за того, что европейцы настаивают на продолжении обороны Украины от российской военной агрессии, в то время как он сам стремится заключить мирное соглашение.

«Трамп зол на то, что они, по всей видимости, подталкивают к войне», - указал один из них.

Издание отмечает, что в общей сложности за пределами США размещены около 160 тысяч американских военнослужащих. Трамп может перераспределить некоторые войска в Европе и сосредоточить их вокруг стран НАТО, которые увеличили свои расходы на оборону, пишет The Telegraph.

Газета цитирует заявление представителя национальной безопасности США Брайана Хьюза, подчеркнувшего, что американские военные «всегда рассматривают возможность переброски войск по всему миру, чтобы наилучшим образом противостоять текущим угрозам».