В Актобе при поддержке спонсоров будет благоустроено 11 общественных пространств

Экология
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Глава региона Асхат Шахаров был ознакомлен с проектами первых трёх площадок, представленных акимом города Азаматом Бекетом, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Первая из них — территория в районе Алтын Орда, на улице Мәңгілік Ел. Это место, где осенью прошлого года были посажены сосны, ТОО «Зерде Керамика Актобе» планирует благоустроить в виде небольшого сквера.

«В этом году, продолжая прошлогоднюю работу, мы совместными усилиями благоустроим 11 общественных пространств для горожан. В этом нам помогают актюбинские предприятия. Они обязались посадить деревья на всех площадках, провести систему полива, уложить брусчатку, установить скамейки, урны, малые архитектурные формы и освещение», - сказал Азамат Бекет.

Глава региона посетил пустующий участок напротив торгово-развлекательного центра «Керуен» по улице М. Маметова. Благоустройство этой территории взяло на себя ТОО «Алихан ОЙЛ 3». Аким области поручил руководству компании благоустроить площадку, не повредив растущие деревья, и сделать ее удобной для горожан.

В жилом массиве Есет Батыр (Нұр Ақтөбе) благоустройством пустыря между школой №72 и многоэтажными домами займется торговая сеть «Анвар». Они создадут здесь сквер для отдыха жителей, озеленят территорию и установят систему полива.

Ознакомившись с проектами и выслушав руководителей предприятий, Асхат Шахаров подчеркнул необходимость уделять первостепенное внимание качеству и поблагодарил всех, кто намерен внести свой вклад в благоустройство города.

«Небольших парков должно быть много как в самом городе, так и в жилых массивах. Крупными проектами займется акимат, а для благоустройства небольших участков нужна поддержка и социальная ответственность бизнеса. Важно не только количество, но и качество благоустройства», — сказал аким области.

Напомним, в прошлом году компании «Зерде Керамика Актобе», «Анвар», «Коктас Ақтөбе», «IC Petroleum» и Актюбинский завод металлоконструкций благоустроили 5 участков в городе, создав небольшие скверы для отдыха горожан. Эта работа продолжится и в этом году: другие компании, обещали превратить еще 11 участков в общественные пространства.

#Актобе #озеленение #общественные пространства

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