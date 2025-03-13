Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле

Оказывается, об этом было известно еще 700 лет назад.

Так, по данным автора книги «Жамиг ат-тауарих» Рашид ад-дина, один из трех сыновей пророка Ноя по имени Яфес, его также называют Абулжа-ханом – отцом всех тюрков, отправился на восток и обосновался у подножия высоких гор Уртак (Таласский Алатау) и Куртак (Каратау). Он вел кочевой образ жизни, имел зимовки в местностях Борсык, Какиян и Каракурум. А город Каракурум в одноименной долине на берегу Иртыша на Южном Алтае был построен Угетай-каганом.

Средневековый персидский историк Ата-Малик Жувейни и российский востоковед Василий Бартольд также считают, что местность Каракурум была и у тюрков канлы, в районе Сырдарьи, и в этих же местах находились Борсык и Какиян.

Но обо всем по порядку.

По данным Рашид ад-дина, после смерти Шынгыз-хана его престол пустовал около двух лет. Весной 626 г. х. (1229 год) все царевичи и амиры направились со всех улусов к старинному журту и Великой ставке для участия в курултае. Посоветовавшись, они посадили на каганский престол Угетая, которого Шынгыз-хан еще при жизни объявил своим преемником.

Угетай-каган в течение шести лет привел в порядок и прибрал к рукам важные дела государства и войска, вместе со своим братом Толе-ханом выступил в поход против хитайских владений (так назывался Северный Китай в эпоху Шынгыз-хана) и, покорив те земли, которые еще не были захвачены, вернулся оттуда в свою столицу победителем.

После возвращения из Китая он созвал курултай и заявил, что некоторые окраины государства еще не полностью покорены, а в других аймаках действуют шайки бунтовщиков и этим следует заняться. Пока царевичи находились в походах, Угетай-каган в течение семи лет (1235–1242) наслаждался жизнью и развлекался.

Из Китая он привез разных ремесленников и мастеров и приказал им построить в своем основном журте Каракоруме огромный величественный дворец с колоннами. Как писали очевидцы, каждая сторона того дворца была длиною в полет стрелы. Каган назвал свой дворец «Карши». Затем последовал указ, чтобы каждый из братьев, сыновей и прочих царевичей, состоящих при нем, построил в окрестностях дворца по прекрасному дому. Все повиновались приказу, и здания были построены. Знаменитые золотых дел мастера сделали для шарапханы (винной) из золота и серебра настольную утварь в форме животных: слона, тигра, лошади и других. Их поставили вместо мункуров (больших чаш) и наполнили вином и кумысом. Перед каждой фигурой поставили хауыз (сосуд) из серебра. Из отверстий тех фигур вино и кумыс текли в хаузы.

Рашид ад-дин писал: «Однажды каган спросил: «Какой самый лучший город в мире?» Ему сказали: «Багдад». Он приказал построить на берегу реки Уркун (старинное название нынешней реки Больше-Нарын в Восточно-Казахстанской области ‒ Прим. Е. И.) большой город, и его назвали Каракорум. Из хитайской страны до того города расположили йамы (пункты снабжения и отдыха. – Прим. Е. И.), помимо почтовых баян йамов, и назвали их Нарын-йамом (торговый путь – Прим. Е. И.). Через каждые пять фарсахов был один йам. Вышло 37 йамов (один персидский фарсах равен 5 549 м – Прим. Е. И.)». Для их охраны в каждом переходе разместил тысячника. Угетай-каган издал закон, согласно которому каждый день из велаятов должны прибывать в Нарын-йам 500 телег с продуктами и напитками. Для их перевозки изготовили большие телеги, каждую из которых тянули восемь быков.

Несмотря на то, что со времени написания «Жамиг ат-тауарих» названия топонимов и гидронимов в местах проживания Шынгыз-хана и его сыновей по ряду причин неоднократно подвергались изменениям, названия Каракорум, Иртыш и Нарын чудом сохранились и дошли до наших дней.

Таким образом, 700 лет назад Рашид ад-дин сообщил о Каракуруме, когда описывал места обитания найманов:

«Эти племена (найманов) были кочевыми. Некоторые обитали в сильно гористых местах, а некоторые – на равнинах. Места эти таковы: Йика Алтай (Жеке Алтай) и Каракорум, где Угетай-каган на тамошней равнине построил величественный дворец. И горы Алуй Сирас и Кук Ардиш (Синий Иртыш). В этих регионах обитало также племя канлы. В местах поселения найманов есть Ардиш муран (Иртыш). Между той рекой и велаятом кыргызов имеются горы, которые простираются до земель Мугулстана, до регионов, в которой обитал Он-хан. С ним у найманов постоянно были распри и вражда. Вышеназванные места обитания найманов простирались до регионов кыргызов и до границ пустынь, соприкасающихся с уйгурами.

Эти племена найманов и их цари были уважаемыми и сильными. И они имели большое и хорошо обученное войско. Их обычаи и обряды были подобны мугулским».

«Шынгыз-хан, победив войска найманов, после того как убил Таян-хана, в год Барса на границе реки Унан (Бухтарма) водрузил девятиконечную белую юрту, созвал курултай и устроил великий пир. Ему дали прозвище Шынгыз-хан. Затем он решил захватить Буйрык-хана, брата Таян-хана. Тот в это время охотился на птиц у реки Су жау в регионе Улуг так (Улы тау?). Сын Таян-хана Токтабек и его брат Кушлик были вместе с Буйрык-ханом. Во время охоты его неожиданно захватили и убили. Кушлик и Токтабек спрятились в местности с названием Иртыш на границе велаята найманов». Из приведенной цитаты следует, что река Унан (Бухтарма) находилась вблизи Иртыша, велаят найманов граничил с рекой Иртыш. А река Сужау и гора Улы так (Улы тау?) были недалеко от Иртыша и велаята найманов.

Предки Шынгыз-хана прибыли из Мугулистана (название территории, которая простиралась от Алтая до Баргузинской степи на востоке Байкала) в Южный Алтай еще в VII веке и обосновались в долинах гор Бурхан Калдун вдоль рек Бухтарма (Унан), Курчум (Тугла) и Черный Иртыш (Кирулан), расположенных на территории современного Восточного Казахстана, в непосредственном соседстве с племенами кереев и найманов. Ставка Шынгыз-хана находилась в долине Каракурум, а ставки всех его царствовавших предков и сыновей – в нескольких конных переходах от него.

Рашид ад-дин также точно указал, что останки Угетай-кагана находятся в горах, от которых два дня пути до Иртыша: «Угетай-каган умер в год Барса – 639 г. х. (1242 год). Его могила находится на горе весьма высокой, на которой лежит вечный снег и которую называют Булдак касыр, а в настоящее время ее называют Йика Ундур (Жеке Ундир). С этой горы берут начало Бисун муран, Туркан (Турген), Усун (реки), которые впадают в реку Иртыш. От той горы до Иртыша два дня пути».

По нашим данным, указанные гора и реки находятся в нынешней Восточно-Казахстанской области. Реки Сарымсакты (Бисун муран), Маралды (Турген), Буланды (Усун), берущие свои воды от самой высокой горы Сарымсакты в Катон-­Карагайском районе, образуют одно русло и превращаются в реку Курчум. Расстояние от истока Курчума до впадения в Иртыш (в настоящее время Бухтарминское водохранилище) составляет около 120 км, то есть двухдневный путь для всадника на коне, как это и указано в «Жамиг ат-тауарих» Рашид ад-дина.

Угетай-каган имел семь сыновей. Матерью пяти старших была Торегене-катын из рода ухаз-меркит, а двое других были от наложниц. Первый сын – Куйик-хан. Его журт находился на земле Емел и Кобык в местности Бери Манырак (нынешняя ВКО). Наследником престола Угетай-кагана был его внук Ширамун, но Торегене-катын и сыновья Угетай-кагана после его смерти поступили наперекор его приказу. Править стал Куйик-хан. Он вскоре умер во время похода, когда достиг пределов Самарканда. По велению Огыл Каймыш, жены Куйик-кагана, его гроб перенесли в Емел, где в то время находилась его ставка…

Следует отметить, что по просьбе алтайских зайсанов, то есть предводителей родов, в декабре 1918 года Временное Сибирское правительство Колчака создало Каракурумский уезд в составе Алтайской губернии. В 1920‒1922 годах в Алтайской губернии прошло несколько административно-территориальных делений, а Каракурумский уезд был упразднен.

Эти данные свидетельствуют о том, что название Каракурум (Каракорум) всегда хранилось в памяти казахского, а также алтайских народов. Но советское правительство всячески старалось стереть из памяти народа название местности Каракурум, где располагались ставка Шынгыз-хана и столица созданной им империи, путем проведения многочисленных административно-территориальных делений и ономастических изменений.

Скажем и о таком факте. В 1952-м книга «Жамиг ат-тауарих» была переведена с персидского на русский язык. А в ноябре того же года вышло Постановление правительства о строительстве самого большего в мире Бухтарминского водохранилища. Строительство шло в 1953–1960 годах. В результате устье реки Бухтармы, где родился Шынгыз-хан, долина Каракурум и город Каракурум оказались под водой, а уровень воды озера Зайсан (на востоке водохранилища) поднялся на целых шесть метров. Затопленной оказалась часть прибрежной земли, где находилась ставка Жошы-хана.

В эпоху Шынгыз-хана озеро Зайсан называлось Барлас (Barlas). Это видно на карте Гийома Делиля (1710). (Она была размещена в моей статье в «Казахстанской правде» от 2 ноября 2024 года «В Библиотеке Конгресса США обнаружена книга Франсуа Пети де ла Круа о Шынгыз-хане».) Барлас – это название рода, к которому восходит родословная Амира Темира, близкого кровного родственника Шынгыз-хана. И эти данные еще раз подтверждают, что предки этих двух великих завоевателей мира обитали на Южном Алтае, то есть на нынешней казахской земле.

Все это подлинная история наших предков. Однако, вопреки существую­щим данным, в XIX–XX веках места проживания Шынгыз-хана и его рода, принадлежавшего к племени ашина мугулской ветви тюрков, в частности, при переводе «Жамиг ат-тауарих», без каких-либо пояснений с берегов Иртыша на Южном Алтае были перенесены на территорию нынешней Монголии, а все мугулские племена названы монголами. Тем самым была искажена история тюркских народов и в целом история всего мира. Об этом я неоднократно писал в своих предыдущих статьях в газетах «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда».

Сегодня нам необходимо осознать эти очевидные факты, восстановить и вернуть эту святую историю нашему народу. Иначе она может исчезнуть из памяти навсегда. Как известно, примеров тому в мировой истории было предостаточно.