Астана и Анкара подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства

Международное сотрудничество,Президент
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Сегодня состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Президенты Казахстана и Турции обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, пожелав народам двух братских стран мира, благоденствия и процветания, сообщает Акорда.

«Собеседники подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства. Подчеркнута важность поддержания активного политического диалога на высшем уровне, который способствует продвижению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», - говорится в сообщении.

Наряду с этим, отметив важность продолжения тесного взаимодействия в многостороннем формате, главы государств обсудили график предстоящих встреч в рамках международных организаций.

#Казахстан #Турция #Касым-Жомарт Токаев #стратегическое партнерство #Реджеп Тайип Эрдоган

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