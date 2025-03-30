Фото: Акорда

«В аэропорту Алматы Главу Узбекистана лично проводил Президент Касым-Жомарт Токаев», - говорится в сообщении Акорды.

Как сообщалось, в субботу лидер Узбекистана совершил рабочий визит в Казахстан.

В ходе визита президенты двух стран осмотрели горнолыжный кластер Алматы, посетили высокогорный спорткомплекс «Медеу», выставку AlmatyFairai, осмотрели выставку картин Абылхана Кастеева и Урала Тансыкбаева.

В ходе встречи главы государств договорились об углублении стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном.