Пентагон готовится уволить до 76 тыс. сотрудников

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Министр обороны США подписал меморандум о сокращении числа гражданских служащих в военном ведомстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Brittany Chase/USAF/CNP/picture alliance

Министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум о сокращении численности гражданских служащих в министерстве обороны в связи с решением администрации президента США Дональда Трампа к сократить персонал госструктур. Об этом сообщает в субботу, 29 марта, агентство Bloomberg.

Ранее Минобороны США объявило о планах уволить от 5 до 8 процентов гражданского персонала. В настоящее время в ведомстве трудоустроены около 950 тысяч гражданских служащих, а значит, сокращения могут затронуть до 76 тысяч человек, отмечает Bloomberg.

При этом, согласно заявлению Пентагона, в документе, подписанном Хегсетом 28 марта, не указан целевой процент предстоящих увольнений в ведомстве.

В меморандуме Хегсет также призывает к внедрению "программы отложенной отставки" и к предложению добровольного досрочного выхода на пенсию тем гражданским служащим, кто имеет на это право.

#США #Дональд Трамп #Пентагон

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