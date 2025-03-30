Вольник Ризабек Айтмухан завоевал «серебро» чемпионата Азии
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В активе нашей сборной по итогам первого дня первенства две медали, передает Kazpravda.kz
Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан стал вторым на чемпионате Азии в Аммане (Иордания).
В финале весовой категории до 97 килограммов ему противостоял Араш Ёшида из Японии.
Соперник владел преимуществом и контролировал схватку. В итоге Ёшида выиграл со счетом 7-1.
Добавим, что в активе нашей сборной по итогам первого дня две медали.
Ранее третье место занял Рахат Калжан (до 57 килограммов).
30 марта пройдут соревнования в оставшихся пяти весовых категориях.