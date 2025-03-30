Вольник Ризабек Айтмухан завоевал «серебро» чемпионата Азии

Борьба
9

В активе нашей сборной по итогам первого дня первенства две медали, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан стал вторым на чемпионате Азии в Аммане (Иордания).

В финале весовой категории до 97 килограммов ему противостоял Араш Ёшида из Японии.

Соперник владел преимуществом и контролировал схватку. В итоге Ёшида выиграл со счетом 7-1.

Добавим, что в активе нашей сборной по итогам первого дня две медали.

Ранее третье место занял Рахат Калжан (до 57 килограммов).

30 марта пройдут соревнования в оставшихся пяти весовых категориях.

#чемпионат Азии #Ризабек Айтмухан #вольная борьба

Популярное

Все
Отношения Казахстана и Узбекистана носят характер постоянного тактико-стратегического взаимодействия – политолог
Рабочий визит Шавката Мирзиёева в Казахстан завершен
Токаев: «Праздник Ораза айт глубоко созвучен исконным ценностям нашего народа»
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Казахстанцев просят воздержаться от участия в митингах в Стамбуле
Час земли: почти 50 объектов отключили подсветку в Астане
Токаев поздравил нового президента МОК
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Нариман Курбанов победил на Кубке мира по спортивной гимнастике
Единый день пожарной безопасности прошел в детских садах страны
ЧМ-2026 по футболу: Казахстан начинает отборочный цикл с поражения
Партийцы AMANAT приняли участие в «Тазару күні» в рамках акции «Таза Қазақстан»
На «Хабаре» вновь запустили популярную некогда программу
Олжас Бектенов встретился с главой китайской компании
Интенсивный процесс снеготаяния начался в Восточном Казахстане
«Барыс» завершил худший сезон в КХЛ
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Эрдоган предложил сделать Новруз официальным праздником в Турции
Врачи решили выписать папу Франциска из больницы
День очищения: более 600 деятелей культуры вышли на уборку в Астане
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Переговоры США и Украины провалились
Мощный циклон угрожает Австралии
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии

Читайте также

Омар Сатаев завоевал серебро чемпионата Азии по греко-римск…
Три медали завоевали казахстанцы в первый день ЧА по греко-…
Эльмира Сыздыкова выиграла золото международного турнира по…
Жамиля Бакбергенова вошла в тройку лучших мирового рейтинга…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]