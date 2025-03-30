В активе нашей сборной по итогам первого дня первенства две медали, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан стал вторым на чемпионате Азии в Аммане (Иордания).

В финале весовой категории до 97 килограммов ему противостоял Араш Ёшида из Японии.

Соперник владел преимуществом и контролировал схватку. В итоге Ёшида выиграл со счетом 7-1.

Добавим, что в активе нашей сборной по итогам первого дня две медали.

Ранее третье место занял Рахат Калжан (до 57 килограммов).

30 марта пройдут соревнования в оставшихся пяти весовых категориях.