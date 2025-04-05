Подать заявление можно онлайн — через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile, а также в бумажном виде — непосредственно в школе, передает Kazpravda.kz

Фото: qazaqstanhalqyna.kz

Продолжается прием заявлений на зачисление детей в первый класс на 2025–2026 учебный год.

Согласно закону РК «Об образовании», в первый класс принимаются дети, достигшие шести лет, на основании заявления одного из родителей или законного представителя.

Прием заявлений в этом году продлится в течение пяти месяцев — до 31 августа включительно. По предварительным данным, за школьные парты впервые сядут более 370 тысяч детей.

«За первые три дня поступило около 24 тысяч заявлений. Наибольшая активность отмечается в Астане и Туркестанской области. Около 70% родителей выбрали обучение на государственном языке», — сообщили в комитете среднего образования министерства просвещения РК.

Подать заявление можно онлайн — через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile, а также в бумажном виде — непосредственно в школе. Заявки принимаются с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней.