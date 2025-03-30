Президент страны поздравил мусульман с праздником Ораза айт, передает Kazpravda.kz
«Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с праздником Ораза айт! Этот священный праздник, превозносящий согласие и дружелюбие, добро и созидание, имеет особое значение для всех мусульман. В этот день верующие, которые весь месяц Рамазан стремились к нравственному росту и духовному очищению, собираются за щедрым дастарханом, приглашают гостей. Люди высказывают друг другу теплые пожелания, проявляют заботу и милосердие, помогая нуждающимся», - отметил президент.
Благодаря этому, продолжил глава государства, в нашем обществе укореняются высокие гуманистические идеалы.
«Праздник Ораза айт глубоко созвучен исконным ценностям нашего народа. И наша религия, и наши традиции призывают граждан к единству, солидарности и взаимному уважению. Убежден, что, следуя этим принципам, мы достигнем цели по построению Справедливого, Безопасного, Чистого и Сильного Казахстана!
Желаю всем счастья и благополучия! Айт қабыл болсын!» - говорится в поздравлении.