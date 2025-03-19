Точкой роста должен стать туризм

Мир, дружба, яблоко!

На состоявшемся Национальном курултае Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказывался о туристическом потенциале в числе главных тем культурного, интеллектуального и репутационного влияния нашего государства в мировом сообществе. Туризм он назвал точкой роста для регионов Казахстана, имея в виду, что каждый из них имеет свои резервы для привлечения иностранных гостей. Но что бы это ни было – природные жемчужины или сакральные места, уникальные традиции или технические инновации – их нужно уметь правильно и рационально использовать.

Ислам Иминов, специалист в сфере туризма и сам профессио­нальный путешественник, посетивший 133 страны, известен своим подвижничеством в деле формирования туристической культуры в нашей стране. И он убежден, что для развития турпривлекательности важно решать проблему брендирования казахстанских регионов и городов.

– Что мы, скорее всего, привезем из поездки в Швейцарию? Правильно, шоколад. Из Италии – вино, из Франции – сыр, в Иране купим гранат, а в Греции – оливки. Так работает рекламно-туристический торговый бренд. Познакомившись со страной, гость ищет материальный продукт, которые отображает ее дух. Мало того – он везет его домой и там распространяет полученный в путешествии опыт, – говорит Ислам Абдыкадырович.

Примеров успешного странового брендирования можно привести множество – и споткнуться на вопросе имиджа территорий Казахстана: на каких образах он строится, какие эмоции и воспоминания рождает? Наш собеседник предлагает рассмотреть случай Алматы – самого, пожалуй, продвинутого в туристическом смысле казахстанского города.

– Здесь идею даже искать не нужно, она на поверхности. Но что связано с яблоком в Алматы? Билборды со слоганами, изображения в городской атрибутике, сами яблоки на прилавках? В этом нет ничего оригинального, – считает Ислам Иминов.

Другое дело – если бы из всего яблочного изобилия предприниматели производили и продавали фирменную пастилу или мармелад, джем, жвачку, чай, яблочные пироги или вино. А еще лучше, если бы вся эта «именная» продукция была представлена в стилизованных городских кафе и, безусловно, в аэропортовских магазинах дьюти-фри.

– И конечно, в правильной упаковке, с государственной символикой. Я убежден, что торговый туристический бренд нельзя отдавать в частные руки, он должен принадлежать государству, которое выдавало бы лицензию на право использования его в своей продукции, – уточняет специалист.

Имидж – все

Уникальные имиджевые знаки, как считает Ислам Иминов, следовало бы освоить в каждой местности Казахстана, опираясь на региональную самобытность:

– Курт, казы, жент – это наши неоспоримые символы, но все-таки общенационального характера. А нужны такие, которые отражают особенность конкретной территории. Алматинская область – это знаменитая талгарская груша, Восточный Казах­стан – мед, Костанай – пшеница, Кызылорда – рис. И важно найти правильную форму, чтобы передать своеобразие их вкуса, цвета, запаха. Но, думаю, и это не большая проблема. В Узбекистане же научились консервировать в банках свой прекрасный плов.

В сформированной идентичнос­ти ничуть не меньше нуждаются и города с многовековым прошлым. Туркестан, Тараз, Шымкент… Их славу соз­дает сама история, нужно только уметь ее рассказать.

– В Арабских Эмиратах – государстве, которому чуть больше полувека, хорошо владеют этим искусством. Например, сказку «Тысяча и одна ночь» там буквально разделили по территориям: где-то «пользуются» символом птицы Рух, где-то «владеют» образом самого Синдбада. У нас же гораздо больше культурных богатств, которые мы можем по праву транслировать как собст­венные исторические бренды, – говорит путешественник и возвращается к одной из своих любимых тем – Каргалинской диадеме.

Тайна золотого клада, найденного в 1939 году в Каргалинском ущелье Алматинской области, откуда родом Ислам Абдыкадырович, до сих пор не раскрыта. Однако сам он считает, что эта история имеет очень благодатный турпотенциал.

– Нужно только разобраться, каким образом редкие ювелирные изделия оказались в горах – на высоте более трех тысяч метров, – задается в который раз важным для себя вопросом краевед. – И почему вдруг в небольшом селе, вдалеке от железной дороги и других магистралей, купец Шах­воростов строит свою суконную фабрику? Берусь предположить, что через ущелье проходила очень значительная караванная тропа, которую к тому же использовали как экспресс-почту, а украшения скифской, греческой, китайской культур оказались утерянной посылкой. Представляете, какой интересный туристический продукт можно построить на одной этой легенде?..

Удивительное дело, но история о редкой и ценной находке до сих пор остается неизученной. Путешественник надеется, что к легенде с явно длинными историческими корнями все-таки проявят интерес ученые, они смогут получить доступ к архивам Григория Шахворостова и наконец-то найти разгадку каргалинской тайны. И уже на ней, как на стержне, можно будет построить тематический туристический объект. Кстати, инициативная группа по изучению дела о золотом кладе уже собирается, а аким Жамбылского района на встрече с жителями села Каргалы поддержал предложение об открытии природной здравницы в их заповедном краю.

Культурные «фишки»

Наш собеседник четко разделяет странствующих людей на туристов и путешественников. Вторые, по его мнению, – это самые притязательные, пытливые и любознательные гости. И чем больше путешественников приезжают в Казахстан, тем шире становится его популярность и узнаваемость. Правда, этой категории требуются и особые подходы.

– В любой стране путешественники ищут аутентичные дос­топримечательности, изучают традиции, наблюдают за ментальностью, образом жизни местного населения. Им нужны какие-то особые «фишки», каких нигде больше нет, – убежден Ислам Абдыкадырович.

Сам он, знакомясь в путешествиях с культурой разных народов, обязательно посещает театры, а не так давно неожиданно для себя заметил, что в одном только Алма­ты действуют пять национальных театров: казахский, русский, корейский, уйгурский, немецкий.

– Представляю, как было бы замечательно предложить туристам готовый театральный тур: каждый день – по одному спектаклю по произведениям национальных авторов в разных театрах плюс, конечно же, наш главный Театр оперы и балета имени Абая, – расписывает перс­пективу Ислам Иминов. – Мне кажется, это самый доступный и простой способ знакомства с народами, населяющими Казахстан. И поверьте, теат­ральная культура – это хорошо потребляемый турпродукт.

Еще одна идея, которой горит энтузиаст – создание музея истории освоения космоса. Его не перестает удивлять вопиющая несправедливость: в Казахстане – колыбели космонавтики – нет места, где бы хранилась память о причастности нашей страны к этой вселенской миссии. Впрочем, похоже, лед тронулся, и на эту инициативу уже откликнулась влиятельная общественная организация – Совет генералов, ее поддержали первые казахстанские космонавты.

– Такой музей будет очень правильным акцентом, – уверяет путешественник. – Прежде чем приехать сюда, турист всегда копает: что такое Казахстан, где он находится, чем интересен. И вот, кроме того, что это степь, сельскохозяйственная, нефтяная и газовая страна, он узнает про космос, про то, что именно здесь зарождалась новая эра. Так что добротный современный музей – насущная потребность для развития турис­тической отрасли.

Акцент нужен, по мнению экс­перта, и на тех моментах, которые объединяют интересы жителей соседних стран, которые проявляются в гуманитарных областях, в наших культурных связях.

– А таких зацепок – масса, – считает Ислам Абдыкадырович. – Замечательный казахстанский писатель Анатолий Иванов очень популярен в Китае, как и фильмы по его романам. Почему бы на алматинском Арбате рядом с условными архитектурными композициями не поставить стелу с узнаваемыми героями из «Вечного зова»? Или другой пример: российский композитор Александр Зацепин стал известен после казахских фильмов «Наш милый доктор» и «Ангел в тюбетейке». Если бы мы подчеркнули этот факт в каком-то памятном знаке на «Казахфильме», думаю, это тоже пошло бы на пользу нашей стране. Ведь известно: как встречаешь гостей, так они о тебе и вспоминают.