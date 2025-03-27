Когда наступит светлый праздник Ораза айт

Общество
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Венера Баталова
корреспондент

Рамазан — месяц поста и духовного очищения для мусульман, завершается в 2025 году 29 марта. В этот день верующие проведут последний ифтар (вечерний прием пищи после захода солнца), а уже на следующее утро, 30 марта, наступит долгожданный праздник Ораза айт, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это важное событие в мусульманском календаре, когда семьи и друзья собираются за одним столом, чтобы отметить завершение священного месяца.

Особое значение для мусульман имеет ночь с 26 на 27 марта — ночь Лайлатуль аль-Кадр, или священная ночь Кадр. В этот период верующие усердно молятся и просят прощения у Аллаха, так как эта ночь считается одной из самых благословенных.

Последний день Рамазана: как провести его с духовной пользой?

Для мусульман последний день Рамазана всегда вызывает смешанные чувства. С одной стороны, приходит радость от приближающегося праздника, с другой — грусть от прощания с месяцем, который был наполнен духовностью, молитвами и самосовершенствованием.

В этот день важно не забыть о духовных обязанностях. Среди них — совершение Таравих-намаза, вечерней молитвы, которая читается только в Рамазан. Верующие также стремятся чаще читать Коран, обращаться с молитвами и благодарностью к Всевышнему. Важным моментом является выплата фитр-садака — обязательной милостыни, которая очищает пост и помогает нуждающимся.

Кроме того, этот день традиционно проводят в уединении, в молитвах и размышлениях, избегая пустых разговоров и суеты.

Как казахстанцы готовятся к Ораза айту?

Подготовка к празднику Ораза айт включает в себя как духовную, так и бытовую составляющую. Накануне праздника многие мусульмане тщательно приводят в порядок свои дома: проводят уборку и украшают жилище. К столу готовятся традиционные праздничные блюда: бешбармак, баурсаки, плов, а также различные сладости, которые обязательно подают на праздничный стол.

Особое внимание уделяется обновлению одежды. Множество казахстанцев стараются встретить праздник в новой одежде, чтобы придать этому дню особый вид. Перед утренней праздничной молитвой также принято совершать полное омовение, что символизирует чистоту души и тела.

Фитр-садака в 2025 году: сколько нужно выплатить?

Фитр-садака — обязательная милостыня, которую мусульмане выплачивают перед праздничным намазом. В Казахстане сумму фитр-садаки определяет Духовное управление мусульман, и в 2025 году она составит 655 тенге, что эквивалентно стоимости 2 килограммов пшеницы или фиников. Важно, чтобы каждый член семьи дал свою фитр-садаку. Например, если в семье четыре человека, то общая сумма составит 2 620 тенге.

Ораза айт — день радости и милосердия

Ораза айт — это не только праздник завершения поста, но и день радости, благодарности и милосердия. В этот день казахстанцы собираются вместе, поздравляют друг друга, дарят подарки и помогают нуждающимся. Это также время для прощения: многие просят прощения у своих близких и друзей, а также стремятся к духовному очищению.

Семейные ужины, щедрые подарки и добрые слова создают атмосферу тепла и единства. Это день, когда укрепляются связи, как между родственниками, так и между соседями и друзьями.

Таким образом, завершение Рамазана и наступление Ораза айта — это не только религиозное событие, но и важный социальный момент для всего общества. Это день, когда верующие подчеркивают важность духовной связи с Аллахом, а также проявляют заботу и внимание к своим близким и окружающим.

В мечетях пройдет праздничный намаз, а затем семьи накроют щедрые дастарханы, где не останется места для разногласий – только для добра, тепла и единства.

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