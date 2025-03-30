Еще два палуана из Казахстана вышли в финал чемпионата Азии по вольной борьбе

Борьба
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Нуркожа Кайпанов и Болат Сакаев поборются за «золото» континентального первенства, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов (на фото) вышел в финал чемпионата Азии в Аммане (Иордания).

Он поборется за золотую медаль в весовой категории до 74 килограммов.

В полуфинале Кайпанов одержал яркую победу над Мохаммадом Резой Шакери из Ирана.

Финальный блок начнётся в 20.00 по времени Астаны.

Другой казахстанец - Болат Сакаев (86 кг) – также вышел в финал ЧА-2025.

В полуфинале он за 37 секунд до конца поединка победил китайца Нань Цао со счетом 12:1.

Кроме того, Азамат Даулетбеков (92 кг) будет бороться за «бронзу» ЧА-2025. В полуфинале казахстанец уступил иранцу Амирхоссейну Фирузпурбандпею со счетом 0:12.

Как сообщалось, Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану золотую медаль чемпионата. Спортсменка победила в финале весовой категории до 72 килограммов. Ризабек Айтмухан завоевал «серебро» чемпионата Азии, а Рахат Калжан занял третье место на состязаниях.

#борьба #чемпионат Азии #вольная борьба

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