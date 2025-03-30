Нуркожа Кайпанов и Болат Сакаев поборются за «золото» континентального первенства, передает Kazpravda.kz
Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов (на фото) вышел в финал чемпионата Азии в Аммане (Иордания).
Он поборется за золотую медаль в весовой категории до 74 килограммов.
В полуфинале Кайпанов одержал яркую победу над Мохаммадом Резой Шакери из Ирана.
Финальный блок начнётся в 20.00 по времени Астаны.
Другой казахстанец - Болат Сакаев (86 кг) – также вышел в финал ЧА-2025.
В полуфинале он за 37 секунд до конца поединка победил китайца Нань Цао со счетом 12:1.
Кроме того, Азамат Даулетбеков (92 кг) будет бороться за «бронзу» ЧА-2025. В полуфинале казахстанец уступил иранцу Амирхоссейну Фирузпурбандпею со счетом 0:12.
Как сообщалось, Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану золотую медаль чемпионата. Спортсменка победила в финале весовой категории до 72 килограммов. Ризабек Айтмухан завоевал «серебро» чемпионата Азии, а Рахат Калжан занял третье место на состязаниях.