В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста

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Вместе с ним на сцену вышли 125 музыкантов, вокалистов и артистов балета. Стив Баракатт стал первым североамериканским композитором и пианистом, который представил свои творения на сцене большого зала «Астана Опера», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ



Выступление стало многопрофильным художественным сотрудничеством с участием Симфонического оркестра, детского хора и балетной труппы «Астана Опера» под управлением дирижера Элмара Бурибаева.



В рамках мирового тура Néoréalité программа представила подборку самых знаковых композиций C. Баракатта, включая Néoréalité («Неореальность»), «Летаю», «Родина», «Кедры Ливана», «Колыбельная» (Гимн ЮНИСЕФ) и фрагменты из его высоко оцененной симфонии Ad Vitam Aeternam. С помощью этого выступления C. Баракатт стремится создать глубоко эмоциональный и вдохновляющий опыт, отдавая дань уважения стойкости, креативности и вкладу женщин во всем мире.