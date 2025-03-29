Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
77
Автосалоны не гнушаются сбывать казахстанцам бракованные легковые машины. В прошлом году, по данным Комитета по защите прав потребителей, в его территориальные департаменты поступило 112 жалоб на продавцов неисправных иномарок. Причем больше половины заявлений касается тех, кто торгуют китайскими авто. Среди покупателей, кому продали бракованное автотранспортное средство, оказалась и жительница Карагандинской области Айгерим Сыздыкова.