В мае 2024 года она приобрела в автосалоне кроссовер JAC JS5 стоимостью 9,69 млн тенге. Девушка оформила кредит на семь лет, получила документы и счастливая поехала домой. Эйфория от покупки продлилась недолго. В тот же день владелица нового авто почувствовала: автомобиль как-то дергается при движении по асфальту. Насторожилась, но не стала возвращаться в автосалон, решив, что технике просто нужна обкатка.

Спустя неделю к лучшему ничего не изменилось. Машину кидало из стороны в сторону, отчего автоледи как-то раз даже выехала на встречку. К счастью, в аварию Айгерим не попала, но сильно испугалась и решила больше за руль этой машины не садиться.

Покупательница обратилась в автосалон, где ей предложили по гарантии заменить амортизаторы, но спустя несколько дней отказали, ограничившись регулировкой углов наклона колес. Однако поведение машины на дороге не изменилось. Тогда Айгерим обратилась с жалобой в департамент торговли и защиты прав потребителей по Карагандинской области. Здесь ее проконсультировали, помогли составить претензию в адрес дилера о расторжении сделки купли-продажи и, можно сказать, провели собственное расследование.

– Я пригласил к себе в кабинет представителя автосалона и в присутствии Айгерим Сыздыковой стал задавать ему вопросы, – рассказывает корреспонденту «Казахстанской правды» главный специалист департамента торговли и защиты прав пот­ребителей по Карагандинской области Еркын Балмагамбетов. – Интересовался, почему перед покупкой не проводился тест-драйв автомобиля. Спрашивал, составлялись ли акты при выявлении дефектов и выдавались ли документы после гарантийного ремонта машины. В итоге выявил нарушения законодательства о защите прав потребителей, сос­тавил заключение и протокол.

Однако на автодилера это не подействовало. Он отказался добровольно забирать неисправный автомобиль и возвращать покупателю деньги. Поэтому Айгерим Сыздыковой пришлось подать иск в суд. Но перед этим она решила заручиться заключением независимого специалиста. Девушка пригнала свой кроссовер на СТО, где его проверили с помощью специального оборудования. Оно показало, что все амортизаторы были в неисправном состоянии.

– Автомобилем, который мне продали, невозможно управлять, – сказала в суде покупатель Айгерим Сыздыкова. – На скорости более 70 километров в час его начинает кидать в сторону встречной полосы. Я считаю, что это опасно для жизни и может привести к дорожно-транспорт­ному происшествию. Убеждена: в автоцентре мне продали технически дефектный автомобиль.

Айгерим потребовала не только расторгнуть договор купли-продажи бракованного автомобиля, но и выплатить ей компенсацию морального вреда в 2 млн тенге. Представители автосалона и завода-изготовителя в свою очередь нарушений прав потребителя не признали. Они заявили, что во время продажи машина находилась в полном порядке. А если и были какие-то мелкие дефекты, то их можно устранить в рамках гарантийного ремонта.

Чтобы докопаться до истины, суд назначил экспертизу. Ее проводили в Астане.

«В автомобиле имеются следующие дефекты, – сказано в заключении эксперта № 231-02⁄2025 от 11 февраля 2025 года. – Течь левого заднего амортизатора. Амортизаторы и стойки колесных опор всех четырех колес находятся в неисправном состоянии. Наружные элементы кузова, пятая дверь и капот установлены с перекосом. Балки переднего и заднего мостов имеют смещение центровки, нарушены углы геометрии положения колес по схождению, развалу. Выявленные дефекты, связанные с нарушениями положений геометрии колес, являются производственными дефектами или браком».

В итоге суд встал на сторону потребителя. Он расторг договор купли-продажи автомобиля, взыскал с завода-изготовителя без малого 10 млн тенге, представительские расходы и компенсацию морального вреда. Правда, размер последней суд снизил – с 2 млн тенге до 300 тыс.

Защитники прав потребителей призывают казахстанцев быть крайне внимательными, выбирая автомобиль. Помните народную мудрость: доверяй, но проверяй? Перед покупкой следует провести тест-драйв, а еще лучше – сделать техничес­кое обследование автомашины.

– Не надо на эмоциях покупать автомобиль, – предостерегает защитник прав потребителей Еркын Балмагамбетов. – Я знаю, что в Караганде есть фирмы, которые предоставляют услуги по полной проверке технического состояния автотранспорта. Сделайте ТО машины, получите заключение и будьте спокойны. Это обезопасит вас. Ведь сегодня на рынке много автомобилей китайского производства сомнительного качества.

Второй совет: внимательно читайте договор купли-продажи и вносите в него изменения, если какие-то пункты вас не устраивают. Законодательством это не запрещено.

Третий совет: фиксируйте все свои обращения к дилеру на бумаге, требуйте от него акты и ответы на свои претензии в письменном виде. Эти документы могут пригодиться вам, если дело дойдет до тяжбы. К сожалению, недобросовестные продавцы редко решают споры со своими клиентами без суда.