Глава государства высоко оценил личный вклад Шавката Мирзиёева в дело сближения братских народов и продвижение общих целей обеспечения устойчивого и безопасного развития региона. Собеседники обсудили вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и водной сферах, а также в промышленной кооперации и туризме.

Подробней о том, какие отрасли сотрудничества наших стран являются наиболее перспективными – в интервью с директором Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Айдаром Амребаевым.

- Айдар Молдашович, Казахстан и Узбекистан являются ведущими партнерами в Центральной Азии. В чем именно выражается данное сотрудничество?

- Отношения Казахстана и Узбекистана носят характер стратегического взаимодействия. Это наиболее близкие страны культурно-исторически и географически. Особенно после смены руководства в Узбекистане и Казахстане отношения двух стран вышли на новый качественный уровень. Касым-Жомарт Кемелевич и Шавкат Миромонович - люди с огромным политическим и дипломатическим опытом. Дело в том, что президент Узбекистана долгое время был премьер-министром этой страны, он хорошо знает и понимает интегрированный потенциал двух стран, его значение для центральноазиатского региона в целом. Именно поэтому после прихода к власти президент Мирзиёев в качестве приоритета внешней политики своей страны определил налаживание приграничного сотрудничества по всему периметру границ Узбекистана. Для него самые основные партнеры - это непосредственные страны-соседи, имеющие общие границы с Узбекистаном. И, конечно, здесь ключевым партнером является Республика Казахстан, чем и объясняется выстраивание формата постоянных политических консультаций и координации взаимодействия между нашими государствами. В этом плане мы наблюдаем наряду с экономической целесообразностью, еще и «политическое родство». Кроме того, еще в советский период мы были очень тесно взаимосвязаны друг с другом, представляя собой единую систему экономического хозяйствования в регионе Центральной Азии.

- Президент отметил, что неформальные встречи с узбекским лидером стали доброй традицией, позволяющей обсуждать наиболее важные вопросы в деловой, доверительной атмосфере. Какие именно вопросы, по Вашему мнению, сейчас находятся на повестке дня?

- В качестве одной из актуальных тем для двустороннего взаимодействия я бы назвал, например, водно-энергетическую проблему. Вы помните, еще Ислам Каримов говорил о том, что если в Центральной Азии будут какие-то войны, то это будут конфликты по поводу распределения водных ресурсов. Так вот сейчас эта тема как раз выходит на повестку дня. По прогнозам экспертов, через некоторое время в наших странах и в целом регионе мы будем наблюдать дефицит водных ресурсов. Поскольку сельское хозяйство и Узбекистана, и Казахстана, являются достаточно водозатратными сферами, то здесь, конечно, нужно предпринимать срочные, а главное скоординированные меры. Мы являемся странами, расположенными в низовье трансграничных водных ресурсов, в то время как наши соседи – Таджикистан, Кыргызстан - это страны истока, то есть те речные ресурсы, которые протекают через наши страны, подпитываются нашими соседями. Это объективно требует интегрированных решений в области водопользования. И, конечно, главными лоббистами центральноазиатской интеграции, межрегионального экономического сотрудничества выступают именно Узбекистан и Казахстан. В этом смысле сразу напрашивается аналогия с драйверами европейской интеграции - Германией и Францией, которые стояли у истоков создания ЕС. Так и здесь, в Центральной Азии, есть два ключевых игрока, Казахстан и Узбекистан, которые двигают интеграцию, являясь активными промоутерами этого процесса. Сейчас для Казахстана, например, актуальным вопросом является IT-сфера и ускоренное развитие области высоких технологий. Узбекистан сумел сохранить свою высокотехнологичную производственную базу, у них есть, например, авиастроительный завод, выпускаются свои узбекские сотовые телефоны. Так что, в принципе, у нас есть чему поучиться, помогая друг другу в развитии технологий.

- Какое значение в решении данных вопросов, по Вашему мнению, приобретают неформальные встречи глав государств?

- По Алматы развешаны флаги Узбекистана, для нас президент Мирзиеёев - это действительно желанный гость. Недавно южную столицу посетила и его дочь Саида Мирзиеёва, которая занимает пост первого советника президента Узбекистана. Обсуждался целый ряд вопросов, главным образом, культурно-гуманитарного характера. В нашем театре оперы и балета имени Абая с участием узбекских артистов проходил специальный праздничный концерт по этому поводу. И это закономерно, ведь мы духовно близки и нуждаемся друг в друге. Другая крупная тема - это вопросы безопасности. Сегодня в нашем «качающемся мире» нам нужно совместно вырабатывать стратегию отношений с крупными международными игроками, координировать свое позиционирование по всему периметру актуальных внешнеполитических векторов. Казахстан является соседом самых крупных государств Евразии - Китая и России, с которой у нас к тому же самая протяженная граница в 7,5 тысяч километров. Имея такое соседство разумно заручиться поддержкой третьих сил, солидарностью со стороны соседей и взаимовыручкой. У нас уже есть определенные договоренности о союзничестве в области безопасности и обороноспособности. Наши президенты все время находятся в режиме постоянных консультаций, проводятся консультационные совещания и глав государств Центральной Азии. Также актуальными являются вопросы, касающиеся четырех экономических свобод: свободы передвижения капитала, товаров, услуг и трудовых ресурсов. Последнее крайне важно для Узбекистана, который имеет большой ресурс трудовой миграции в Россию.

Сегодня в нашем мире все страны нацелены на прагматичное взаимодействие, никто не будет дружить с кем бы то ни было в ущерб самому себе. Казахстан намерен реализовать целый ряд программ по созданию производств высокого передела. Их реализация во многом зависит от эффективного сотрудничества с ближайшими соседями, емкими рынками потребления, сходными политико-правовыми режимами, привлекательными объектами туризма, например. Узбекистан в этом качестве весьма значимый партнер.

- Говоря подробней о развитии экономического сотрудничества, какие проекты выступают символами стратегического партнерства в данной сфере?

- В целом у наших стран взаимодополняемая экономика, мы находимся в паритете. В этом ключе мы можем совместно взаимодействовать по разным видам продукции. Например, Узбекистан является достаточно крупным поставщиком черешни на такой крупный рынок, как Китай, а Казахстан обладает значительным потенциалом производства мясной продукции, зерна и муки. Также через нашу страну проходят главные транспортно-логистические коридоры, соединяющие Запад и Восток, Север и Юг. Узбекистан мог бы воспользоваться транспортными артериями Казахстана в своих интересах. Однако зачастую превалирует «местечковое мышление». В прошлом году я выступал в Ташкенте на экспертном заседании «C5 + Китай», где высказывался о том, что нам необходимо преодолеть конкуренцию за внешние инвестиции, излишнее дублирование транспортных линий, как это имеет место быть при реализации проекта «Китай - Кыргызстан - Узбекистан». Взамен этого можно было бы усилить межстрановое взаимодействие для реализации интегрированных проектов. Мы не можем позволить себе стать объектом рецидивов «имперских проектов» по принципу «разделяй и властвуй». В этом плане нам необходимо вырабатывать единую центральноазиатскую платформу отношения к внешним игрокам – Китаю, США, России, например. Конечно, речь не идет об интеграции, а об активизации экономической кооперации, сохранении национального суверенитета всеми участниками. Для нас это ключевой приоритет. При этом актуален уход от сырьевой зависимости и диверсификация экономики. Это то, что позволит укрепить суверенитет и состоятельность наших стран. В этом плане, например, в Сиане на последней встрече лидеров «С5+Китай» было принято решение о строительстве, т.н. «срединного коридора» из Китая в Европу – Транскаспийского международного транспортного маршрута в обход России. Казахстан и Узбекистан вполне могут сконцентрироваться на этом проекте, так как он важен для обеих стран. И таких примеров много. Тот же проект взаимосвязанности туристской индустрии, формирования общей IT-экосреды.

- Спасибо за интервью!