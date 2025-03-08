Для наших мам!

В этот день школьники и педагоги организовывали и проводили открытые уроки, классные часы, показы мод и флешмоб...

В кабинете 1 «И» класса по-особенному уютно и празднично: девочки – в нарядных сарафанах и белых бантах, мальчики – в идеально отутюженных рубашках и галстуках. Маленькими тонкими пальчиками дети аккуратно приклеивают один бумажный лепесток к другому. Движение за движением они создают самый дорогой для каждой мамы подарок – яркий цветочек с надписью: «Я люблю тебя, мамочка!». И в этом ответственном процессе им помогает классный руководитель Насиба Арипова.

Пока малыши были заняты важным творческим процессом, директор школы-гимназии Замзагул Киянова и ее заместитель по воспитательной работе Айгуль Биржанова рассказали о своей школе, где вся учебная программа в нынешнем году выстроена в рамках идеологемы «Біртұтас тәрбие».

– Мы открылись в январе прошлого года. Сейчас в школе более 2 450 учеников. У нас есть казахские и русские классы. Уроки пока проходят в две смены, но мы надеемся, что после открытия в микрорайоне других школ этот вопрос решится, – рассказывает директор школы.

– Наша гордость – авторская программа «Зерек», разработанная Замзагул Ертаевной Кияновой совместно с действующими учителями. На ее основе созданы одноименные классы из самых одаренных детей. Они поют, танцуют, играют на национальных инструментах, а также в шахматы, но главная особенность классов «Зерек» – в проведении в них факультативного урока ұлттық тағылым, – подхватила Айгуль Биржанова, сопровождая нас уже в другой класс, где, как говорит современная молодежь, царил вайб праздничного настроения.

На синей ковровой дорожке юные леди, воспитанницы учителя начальных классов с русским языком обучения Шолпан Раисовой, демонстрировали приглашенным родителям эконаряды. Это платья из бумаги, поли­этиленовых пакетов и стаканов. Умению некоторых маленьких красавиц дефилировать можно было позавидовать: походка, улыбка, харизма... Сами же модницы скромно назвали себя «девочками будущего и светлого дня». И с этим не поспоришь.

Особенно приятно, когда современные тенденции переплетаются с национальной атрибутикой. У учеников Арайлым Аубатыровой, учителя начальных классов с казахским языком обучения, это получается легко и непринужденно. Во время классно­го часа девочки в изящ­ных платьях и украшенных стразами саукеле продемонстрировали утонченность и скромность дочерей казахской степи. Мальчики же, наоборот, стали образцом собранности, мужест­венности и выдержки.

– ...У нас есть кабинет инклюзии, созданный при финансовой поддержке «Сам­рук-Қазына». Он оснащен современным оборудованием. Также имеется отдельный кабинет лечебной физкультуры. Для работы с особенными детками наши педагоги прошли специальное обучение, – продолжила рассказ о школе заместитель директора по воспитательной работе.

Кульминацией праздничного дня стал флешмоб учеников четвертых классов. У каждого в руках был главный символ любви и теплых чувств – красное серд­це. Дети в фойе школы хором исполнили полюбившуюся всем композицию «Ана», а солистами выступили Нурали Мусабекулы и Сезим Кайрат. Под руководст­вом учителя музыки Закиры Каракеевой школьники сначала выстроились в виде букв слова «Ана», а затем – в форме сердца, выражая бесконечную любовь ко всем мамам.

И вот на мини-сцену вышел девятиклассник Андрей Цой – любимец многих девочек. Гитарист, который, к слову, сам пишет песни, исполнил несколько композиций. Каждую школьную перемену ему выпадает возможность вживую продемонстрировать свой музыкальный талант. Отметим, что, видя интерес учеников к музыке, администрация школы специально приобрела музыкальные инструменты.

– У нас очень много талантливых учеников, которые, несмот­ря на юный возраст, достигли значительных высот в спорте, искусстве и других сферах. Особо хочу отметить нашего девятиклассника Кемаля Рузахунова, который недавно привез «золото» с чемпионата Азии по джиу-джитсу, проходившего в Бангкоке, – с гордостью говорит Айгуль Биржанова.

Добавим, что к празднику, конечно, готовились и учащиеся среднего и старшего звеньев. В своей праздничной программе для учителей и родных они подчеркнули важную мысль: главный подарок ребенка для родителей – стать достойным человеком и ответственным граж­данином своей страны. Мы же скажем, что в школе-гимназии № 97 учатся счастливые дети и весь педагогический коллектив работает во имя воспитания нового поколения казахстанцев.