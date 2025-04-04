В области Абай открылись две новые школы

Образование
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Оба учебных заведения построены в рамках национального проекта «Комфортная школа».

фото пресс-службы акима области Абай

Одна, на 1 200 мест, распахнула свои двери в мик­рорайоне «Карагайлы» областного центра, а вторая, на 300 мест, – в Бескарагайском районе. Школы полностью оснащены современным оборудованием, в них созданы все условия для получения качественного образования.

В школе, расположенной в Семее, 65 классов, включая два подготовительных, и работают около 100 педагогов. Здесь 33 учебных кабинета, три компьютерных класса, лаборатории STEM, робототехники, графики и мультимедиа, а также мастерские по бытовой культуре и кулинарии. Для учащихся предусмотрены актовый зал на 250 мест, столовая на 338 мест, библиотека, ресурс­ный центр, два спортзала, два футбольных поля. 

– Мы давно ждали эту школу. Раньше приходилось возить детей в другие районы города, а теперь у нас есть современное учебное заведение рядом с домом. Благодарим Президента за этот проект! – сказала жительница микрорайона «Карагайлы» Бактылы Канафина.

В школе села Бескарагай работают 57 учителей. Функционируют 22 учебных кабинета, лаборатории мультимедийных и естественно-научных дисцип­лин, спортивные и творческие кружки. Имеются столовая на 120 мест, конференц-зал на 100 мест, интерактивные панели, предметные кабинеты, библио­тека, читальный зал.

Предусмот­рены такие направления дополнительного образования, как залы и открытые площадки для занятий спортом, воркаутные зоны, домбровый кружок.

Также учтена инклюзивная среда для детей с особыми образовательными потребностями: установлены пандусы, тактильные дорожки, специальные санузлы.

– Как отметил Президент, государством в настоящее время создаются все условия для получения каждым школьником качественного образования. Проект «Комфортная школа» – это программа, направленная на благо страны, на развитие образования и науки. Сегодня сданы в эксплуатацию две новые школы. Это большой праздник, знаменательный день для школьников, родителей, учителей. Мы продолжим работу в этом направлении. Школы в регионе будут поэтапно модернизироваться и обновляться, – заверил аким области Абай Берик Уали.

Он также сообщил, что в облас­ти планируется открыть пять школ в рамках нацпроекта. В новом учебном году еще по одной комфортной школе появится в Семее и Аягозе.

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