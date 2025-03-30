Бывшие полицейские задержаны за похищение человека и вымогательство в Павлодаре

Криминал
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Проводятся следственные мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности подозреваемых, передает Kazpravda.kz

Фото: прокуратура Павлодарской области

Сотрудниками Департамента экономических расследований Павлодарской области при поддержке Антикоррупционной службы пресечена деятельность преступной группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и участников ОПГ.

«Данная группа с применением насилия удерживала потерпевшего в его автомобиле для завладения крупной суммой денежных средств. Материалы по фактам похищения человека и вымогательства зарегистрированы в ЕРДР прокуратуры по статьям 125 и 194 Уголовного кодекса, досудебное расследование проводится специальными прокурорами», - говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности подозреваемых.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

#Павлодар #вымогательство #похищение человека #бывшие полицейские

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