Проводятся следственные мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности подозреваемых, передает Kazpravda.kz
Сотрудниками Департамента экономических расследований Павлодарской области при поддержке Антикоррупционной службы пресечена деятельность преступной группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и участников ОПГ.
«Данная группа с применением насилия удерживала потерпевшего в его автомобиле для завладения крупной суммой денежных средств. Материалы по фактам похищения человека и вымогательства зарегистрированы в ЕРДР прокуратуры по статьям 125 и 194 Уголовного кодекса, досудебное расследование проводится специальными прокурорами», - говорится в сообщении.
Подозреваемые задержаны, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности подозреваемых.
Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.