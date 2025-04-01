фото из архива семьи Сарсембаевых

Все начиналось с откорма

– Начинали мы с небольшого домашнего подворья в селе Шарбакты – двадцать лет вместе с моим супругом Талгатом выращивали овец и коров, – рассказывает глава птицеводческой компании Eco-Chicken Тоты Сарсембаева. – Чтобы обеспечить поголовье кормами, в 2005-м создали крестьянское хозяйство «Актасты» и стали выращивать пшеницу и ячмень. Безусловно, поначалу испытывали недостаток знаний. Приходилось черпать информацию из Интернета, специализированных изданий, советоваться с опытными производителями сельскохозяйственной продукции, агрономами.

Спустя какое-то время перед предпринимателями встал воп­рос наращивания кормовой базы. С этой целью в 2017 году на основе «Актасты» был сформирован сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Кордай-корм», являющийся сегодня крупнейшим в регионе предприятием в сфере производства и сбыта минерально-сбалансированных комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц. Отличительной чертой продуктов питания с торговой маркой Bai Jem стала их органическая составляющая. Чтобы добиться высокого качест­ва продукта, в СПК освоили новые технологии.

– Концентрированные корма для скота должны быть питательными и качественными. При этом наиболее эффективным способом достижения такого результата является использование экструдирования, – отмечает Талгат Сарсембаев. – Проведенные исследования показали: обычный корм в организме животных усваивается лишь на 60–65 процентов, в то время как экструдированный – на 95–98.

Для производства кормов по технологии экструдирования в хозяйстве используется новейшее оборудование из России, Украины и Китая. Нынешняя ежесуточная мощность кормового завода составляет от восьми до 12 тонн готовой продукции.

На территории производст­венного комплекса имеется специаль­ная площадка, где животным экспериментально предлагаются корма, различающиеся по своим физико-химическим и органолептическим свойствам. В процессе откармливания проводятся исследования, дающие возможность оценить, как различные виды кормов влияют на прирост массы. Результаты наб­людений показали: использование кордайских кормов позволяет добиться суточного прироста массы у быков от 1,6 до 2,5 кг.

Позже в хозяйстве, экспериментируя с сырьем, наладили выпуск растительного масла методом холодного отжима. При этом производственная мощность переработки семян подсолнечника составила 14 тонн за смену, объем растительного масла на выходе – около пяти тонн в сутки.

В ближайшей перспективе планируется запуск цеха по выпуску органических кормов для собак и рыб. Уже закуплено соответствующее оборудование.

И бизнес, и социальный проект

Наладив производство кормов, в 2020 году семья приступила к осуществлению еще одной клас­терной инициативы, позднее получившей название Eco-Сhiсken. С этого момента супруги Сарсембаевы стали дополнительно заниматься разведением бройлерных цыплят, а также поставкой охлажденного мяса.

По словам Тоты Сарсембае­вой, проект был задуман с

целью улучшения благосостоя­ния жителей сельской местности. За два года получилось сплотить в один кооператив, который работает как единый механизм, 18 личных подворий.

Готовая курятина и изделия из нее сбываются через фирменные торговые сети под маркой Bastau. Команда Eco-Chicken в первую очередь делает основной упор на экологичность и вкусовые качества продукта.

– Мы стремимся объединить как можно больше личных подсобных хозяйств, чтобы производить больше куриного мяса и обеспечивать продовольственную безопасность страны, – говорит глава компании.

По ее словам, согласно статис­тическим данным, 60–70% товаров, лежащих нынче на прилавках, завезены извне. Между тем проектная мощность их бройлерного производства – 500–600 тонн мяса птицы в год при сумме инвестиций свыше 50 млн тенге.

– Птицеводство – выгодное направление деятельности, которое быстро окупается. Благодаря современным технологиям и высокопродуктивным породам бройлеры быстро растут, набирая вес. К тому же, учитывая нынешний тренд на диетическое мясо, спрос на продукцию очень высок. В то время как разведение крупного и мелкого рогатого скота требует, во-первых, гораздо больших финансовых вложений и усилий; во-вторых, для получения прибыли необходимо более длительное время, – отмечает руководитель кооператива.

Для строительства куриной птицефермы использованы сэнд­вич-панели, здесь установлено автоматизированное оборудование.

По воспоминаниям Тоты Амантаевны, первый экспериментальный цикл выращивания 500 цыплят не обошелся без казусов – вместо положенных 45 дней на откорме у них процесс занял около 60 дней. К тому же, как оказалось, бройлерные цыплята уязвимы для болезней, поэтому все птицы были вакцинированы. Для профессионального сопровождения заключили договор с опытным ветеринаром.

Новоявленные птицеводы круг­лосуточно обеспечивали комфортные условия для содержания птиц, контролировали их питание, поддерживали оптимальный температурный режим, необходимый для полноценного роста цыплят, установив термодатчики. Примечательно, что при кормлении использовали корма трех видов собственного производства.

В убойном цехе производятся перосъемка, потрошение, сортировка и упаковка. В настоящее время работники вручную разделывают по 500–600 штук в день, тогда как в начале становления птицефермы получалось обрабатывать не больше 20–30 тушек.

Процесс снятия оперения автоматизирован, поскольку это одна из важнейших операций первичной обработки птицы, выполнение которой влияет на качество мяса. Наличие пеньков, разрывов, царапин снижает сорт­ность тушки независимо от ее упитанности. Перед перосъем­кой проводится тепловая обработка. Также применяется оборудование для вакуумирования готовой продукции, которая полностью соответствует стандартам халал.

Достигнув желаемого результата, Сарсембаевы предложили односельчанам присоединиться к их бизнесу и принять участие в разведении домашней птицы, используя единую технологию. Примечательно, что проектом предусмотрены модульные птичники, которые занимают мало места, и их можно с легкостью разместить на придомовых территориях. К тому же весь процесс автоматизирован. Кормушки сами наполняются кормом, а поилки – водой. Приходится только следить за температурой.

В одном помещении могут содержаться 1 500 бройлеров. Во время производства участников проекта не только консультируют, но и помогают с выращиванием и сбытом. Главным условием для работы является использование фирменных кормов компании. Если на первоначальном этапе к проекту подключились трое желающих, то теперь в нем заняты порядка 30 человек.

– В бройлерном бизнесе задействованы граждане разных социальных категорий – многодетные семьи, госслужащие, молодежь. К примеру, в одной многодетной семье получили довольно высокий доход уже через полтора месяца. И если на первоначальном этапе мы помогали ей продавать продукцию, то сегодня проблем со сбытом у нее нет. Семья открыла свой магазин, уже есть постоянные покупатели. При правильном процессе выращивания и сбыте чистый доход за цикл можно получить в один миллион тенге и выше, – рассказывает Тоты Сарсембаева.

Победа всей команды

На сегодняшний день аналогичные птичники функцио­нируют не только в Кордайском районе, но и в Шуском, а также в Кызылорде и Алматы. В ближайшее время планируется увеличить число участников кооператива до 100. Это даст возможность существенно нарас­тить выпуск мяса птицы.

Стоимость одного комплекса составляет 9,5 млн тенге. Используемое оборудование произ­ведено в Казахстане, России и Китае. Понятно, что не каждому под силу сразу найти около 10 млн тенге, поэтому здесь на помощь готово прийти государство. Члены кооператива могут быть профинансированы по программе «Ауыл аманаты» через СПК «Тараз» под 2,5% годовых.

Примечательно, что если первые модульные птичники были из сэндвич-панелей, то сейчас в строительстве используются газоблоки.

Работа организована согласно циклам: через каждые 45 дней выращенную птицу вывозят на убой, а само здание чистят и дезинфицируют. За год проходит шесть циклов. Если в первый год работы возникали проблемы со сбытом курятины, когда было трудно продать даже 500 тушек, то сегодня их продается около 45 тыс. Продукция пользуется большим спросом в Кордае, Таразе, Кызылор­де, Шымкенте и Астане.

Тоты Сарсембаева рассказала, что идея названия торговой марки Bastau происходит от проек­та «Бастау бизнес», в рамках которого некоторые участники кооператива смогли получить финансирование и развить свое дело. По словам предпринимателя, слово «Бастау» ассоциируется у нее с началом чего-то нового и хорошего.

В 2022 году СПК «Eco-Сhiсken» стал победителем республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» в номинации «Лучшие продовольственные товары». И эта победа, как считают предприниматели Сарсембаевы, не только их личная, но и всей команды, к которой они вместе шли около 20 лет.

На достигнутом чета останавливаться не собирается. В планах супругов – нарастить объемы действующего производства, а также открыть новые линии по выращиванию других высокопродуктивных видов птицы – пекинской утки и индюков.