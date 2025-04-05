фото организаторов турнира

Преподаватели из всех городов и регионов Казахстана собрались вместе не для обсуждения учебных планов, а для проверки знаний. Соревнование «Грамотность в чтении и математике: успешная синергия» стало настоящим открытием в мире интеллектуальных состязаний.

В церемонии награждения принял участие министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев. По его словам, в центре качественного образования стоит учитель.

– Именно от профессионализма педагога, его способности мыслить критически и развивать в детях эти навыки зависит будущее наших учеников. Такие проекты помогают сформировать единую модель развития грамотности, способствующую росту образовательных результатов на национальном уровне, – сказал глава Министерства просвещения.

Турнир состоял из трех этапов. На первом участники в паре отвечали на поставленные вопросы, во втором туре оценивалась командная работа. По итогам двух туров в финал прошли семь из двадцати команд.

По словам известного математика, директора центра развития интеллекта «Зерделі» Ырысбека Мауыта, цель мероприятия – формирование единой модели развития читательской, письменной и математической грамотности, повышение профессиональной квалификации учителей и демонстрация эффективной синергии между дисциплинами.

Он также добавил, что настало время создавать альтернативу спортивным зрелищным турнирам посредством организации массовых состязаний умов.

– Президент Касым-Жомарт Токаев постоянно подчеркивает, что особое внимание со стороны государства должно быть уделено улучшению социального положения и повышению престижа учителей. Впервые в истории суверенного Казахстана мы при поддержке Министерства просвещения реализуем республиканский мегапроект «Чтение и математическая грамотность: успешная синергия». Здесь находятся по пять учителей математики и столько же учителей казахского языка и литературы из каждого региона страны и крупных городов. Всего двести участников, – пояснил Ырысбек Мауыт.

В финал группового этапа прошли представители Карагандинского, Жамбылского, Кызылординского, Актюбинского регионов, а также области Абай, Западно-Казахстанской области и Алматы. Здесь капитаны команд выбирали один из трех вопросов из шес­ти категорий. За каждый правильный ответ начислялось по 10, 20, 30 баллов.

В итоге третье место разделили участники из Кызылординской и Актюбинской областей. Второе – представители Алматы и области Абай. Обладателями первого места стали команды из Карагандинского и Жамбылского регионов. Гран-при получили учителя из Западно-Казахстанской области.

По результатам парных соревнований равных не было участникам из Актюбинской области. Жанна Матигулова и Орал Оспанов завоевали Гран-при. По их словам, победа для них оказалась приятной неожиданностью.

– Когда мы ехали на состязания, то не знали, в каком формате они будут проходить. Не скажу, что вопросы были сложными, но вот времени порой не хватало: требовалась скорость мышления. Несмотря на победу, думаю, есть еще над чем работать в вопросах синергии читательской и математической грамотности, – поделился впечатлениями учитель математики Aqbobek International School Орал Оспанов.

В завершение турнира организаторы отметили, что аналогичные битвы умов будут проводиться ежегодно.