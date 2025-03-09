Падёж скота произошёл в Актюбинской области

Трупы павших животных вывезли на скотомогильник и уничтожили, передает Kazpravda.kz

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В крестьянском хозяйстве «Мәтжан» в Коптогайскогом сельском округе от неизвестной болезни пали 4 головы крупного рогатого скота, сообщает «Диапазон».

Ветеринары выехали на место, взяли материал от павших животных, направили его областную ветлабораторию. Там экспертиза показала, что скот пал от эмкара.

«Трупы павших животных вывезли на скотомогильник и уничтожили, остальные находятся под наблюдением», – рассказали в управлении ветеринарии.

Решением акима Коптогайского сельского округа в хозяйстве ввели карантин.

Эмкар – эмфизематозный карбункул – инфекционная, остро протекающая болезнь, при которой у животных возникает лихорадка, на мышцах появляются припухлости. Чаще им болеет крупный рогатый скот, реже – овцы и козы.