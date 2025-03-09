Падёж скота произошёл в Актюбинской области

Сельское хозяйство
10

Трупы павших животных вывезли на скотомогильник и уничтожили, передает Kazpravda.kz

Иллюстрация: Recraft.ai

В крестьянском хозяйстве «Мәтжан» в Коптогайскогом сельском округе от неизвестной болезни пали 4 головы крупного рогатого скота, сообщает «Диапазон».

Ветеринары выехали на место, взяли материал от павших животных, направили его областную ветлабораторию. Там экспертиза показала, что скот пал от эмкара.

«Трупы павших животных вывезли на скотомогильник и уничтожили, остальные находятся под наблюдением», – рассказали в управлении ветеринарии.

Решением акима Коптогайского сельского округа в хозяйстве ввели карантин.

Эмкар – эмфизематозный карбункул – инфекционная, остро протекающая болезнь, при которой у животных возникает лихорадка, на мышцах появляются припухлости. Чаще им болеет крупный рогатый скот, реже – овцы и козы.

#Актюбинская область #падеж скота #Эмкар

Популярное

Все
Хаменеи отказался от переговоров с Трампом об иранском атоме
ЧМ по боксу среди женщин: определились соперницы казахстанок
Спасатели МЧС пришли на помощь гражданину Узбекистана
На ряде республиканских автодорогах ограничено движение транспорта
Похищенное во время «Қаңтар» оружие изъято МВД
Три уголовных дела возбуждены против захватившего заложницу в аэропорту Алматы
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Династийные войны и формирование нации: вышел спецкурс о Казахском ханстве
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Энергетический прорыв Казахстана: стратегия будущего
Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью
Заброшенные в 90-е годы многоэтажки восстановят в Курчатове
Трамп своим указом объявил официальным языком США английский
Мощный циклон угрожает Австралии
Асу Алмабаев прокомментировал поражение в историческом бою UFC
Президент подписал закон об особом статусе города Туркестан
Граждане Узбекистана, в том числе пятеро детей, насмерть отравились газом в Мангистау
Родившая в поезде пассажирка поблагодарила проводницу
В США объявили победителей кинопремии «Оскар»
Виктор Друзин одержал победу на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
«Рабочая партия Курдистана» объявила о прекращении огня
Пресечены хищения с алюминиевого завода и предприятия «Казахмыса»
Вторую неделю не прекращаются лесные пожары в Японии
Казахстанские боксеры выиграли медальный зачёт Кубка Странджа
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни

Читайте также

Серик Сермагамбетов назначен председателем Комитета рыбного…
Казахстан намерен реализовать более 600 инвестпроектов АПК …
Праздничная сельхозярмарка пройдет в Астане
Цель – переработка сельхозпродукции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]