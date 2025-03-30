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Специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана, накануне прибывшие в Жамбылскую область, продолжают детальный мониторинг и анализа сейсмической обстановки.

В эпицентральной зоне, в Меркенском районе, развернута сеть сейсмологических станций. Установлены три дополнительные переносные станции, работающие по методу триангуляции. В радиусе 30–80 км от эпицентра они фиксируют: движение земной коры, подземные микротолчки и подземные шумы.

Эти данные позволят детально изучить возможную афтершоковую активность и оценить возможные риски.

Собранные данные в оперативном режиме передаются в Центральную сейсмическую обсерваторию для анализа и работы Комиссии по оценке сейсмической ситуации. По результатам которого, готовится заключение и направляется в Командный центр МЧС Казахстана. Это позволяет анализировать ситуацию в режиме реального времени и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

В настоящее время в Жамбылской области функционируют 9 сейсмологических станций ННЦСНИ МЧС, одна из которых – комплексная, с возможностью анализа нескольких параметров. Дополнительные станции повышают точность мониторинга и помогают оперативно реагировать на изменения сейсмической активности.

МЧС Казахстана держит ситуацию под контролем и предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.