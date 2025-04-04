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От социальной политики – к новой философии развития

На IV заседании Национального курултая в Бурабае Глава государства утвердил приоритеты успешности: «...наша главная сила в людях, в их созидательном потенциале. Потому что именно образованные, трудолюбивые и целеустремленные граждане приведут нашу страну к успеху». В эпоху, когда привычный мир стремительно меняется, а каждое новое событие требует мгновенной реакции, Казахстан принимает важное решение – обратиться к тем, кому завтра предстоит продолжить историю страны.

Когда Президент провозгласил, что образование и просвещение должны стать нашей национальной идеей, это стало логичным продолжением его стратегичес­кого курса на приоритетное отношение к детям. Этот важный шаг обозначил кардинальный переход: от традиционной социаль­ной политики, направленной на решение текущих вопросов, к глубокой национальной философии развития. Теперь забота о детях – это не просто часть государственной программы, а серд­цевина национальной стратегии, фундамент, на котором строится будущее страны. Президент ясно дал понять, что именно инвестиции в каждого ребенка и создание условий для его развития станут залогом долгосрочного процветания страны.

Безопасность детей – без компромиссов

Безопасность детей – это то, о чем Президент говорит безоговорочно и жестко. Возвращение лицензирования детских садов – это не бюрократическая мера, а борьба за право каждого ребенка на безопасное и счастливое детство.

В свое время отмена лицензирования и государственной аттестации дошкольных организаций была принята без должного анализа последствий: стремясь облегчить условия для бизнеса, упустили самое главное – безопас­ность и качество предоставляемых услуг.

Сегодняшняя инициатива исправляет эту ошибку, и это равно касается как частных, так и государственных детских садов. Отныне государство не готово закрывать глаза на случаи халатности и насилия, независимо от формы собственности образовательной организации. Президент дал понять обществу и бизнесу: безопасность детей превыше прибыли, никакие экономические выгоды не стоят детских слез и травм.

От горячего обеда – к равным возможностям

История мировой практики показывает, что бесплатное питание в учреждениях образования становится мощным стимулом к развитию всей системы образования. Ярким примером служит Финляндия, где именно введение бесплатных школьных обедов стало отправной точкой к созданию одной из лучших образовательных моделей в мире.

Казахстан сегодня идет аналогичным путем: впервые гарантировано бесплатное горячее питание в детских садах для детей из малообеспеченных семей, а также введено бесплатное питание для всех учащихся начальных классов за счет государственного бюджета. Это решение не только облегчает жизнь тысяч семей, но и стирает социальные различия в школах, избавляя детей от чувства неравенства и комплексов, связанных с отдельным питанием по причине социального статуса.

Общее меню становится символом равенства и уважения к каж­дому ребенку. Накормленный ребенок в безопасной школе – это не просто ученик, это будущий гражданин, который верит в себя и в свою страну, именно в этом и заключается истинный смысл президентского решения.

Комфортные школы – новая образовательная реальность

Президентский проект по строи­тельству комфортных школ уже сегодня меняет страну. Открытые по единому стандарту средние общеобразовательные учреждения в аулах и городах дают казахстанским детям равные шансы. Этот подход полнос­тью соответствует словам Президента, подчеркнувшего, что неотъемлемым правом каждого ребенка является право на получение качественного школьного образования.

Качественное образование – это право, а не привилегия, и президентская инициатива ясно отражает это понимание. Комфортные школы, построенные в рамках проекта, призваны аккумулировать передовые казах­станские и международные прак­тики преподавания, внедрять прозрачные и валидные системы оценивания и создавать условия для непрерывного профессионального роста педагогов.

Восстановление социальной справедливости, которую так долго ждал наш народ, нашло свое реальное воплощение в строи­тельстве новых школ на возвращенные государству средства. Президент проявил мудрость и отеческую заботу, направив ресурсы не на имиджевые проекты, а именно на строительство школ для детей.

И теперь благодаря единому стандарту строительства впервые сокращается инфраструктурный разрыв между городом и селом, что обеспечивает равный доступ к комфортным условиям обучения вне зависимости от места жительства. Следующим шагом должна стать настройка самого образовательного процесса, чтобы профессиональные команды учителей могли динамично отслеживать результаты каждого ребенка и системно повышать качество содержания обучения.

Когда учитель верит в ребенка, он становится сильнее

«Качество системы образования не может быть выше качества работающих в ней учителей», – справедливо отметил Майкл Барбер. Этот принцип давно стал неоспоримой истиной. Современное образование строится на сочетании многих факторов – передовых технологий, качественных учебных материалов и эффективных методик. Однако именно вдохновленные и профессиональные педагоги превращают эти ресурсы в живое знание, способное изменить судьбы учеников. Осознание этого факта обеспечило педагогам место в центре образовательной политики государства.

Важным шагом в этом направлении стал инициированный Президентом Закон «О статусе педагога». Это не просто нормативный акт, регулирующий условия труда учителей, а настоящий прорыв, направленный на восстановление общественного уважения к профессии. Закон разрабатывался при активном участии общества и стал одним из самых значимых в социальной сфере. В нем были заложены принципы защиты прав педагогов, освобождение их от несвойственных обязанностей, а также меры по повышению заработной платы.

В рамках закона впервые учреж­дена государственная награда «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» – это не просто награда, а символ уважения к ежедневному труду учителя.

Нововведения уже приносят ощутимые результаты: за последние годы зарплаты учителей выросли в два раза, а воспитатели дошкольных организаций получили прибавку в 30%. Продлен трудовой отпуск педагогов, что дало им больше возможностей для профессионального развития. Параллельно с этим повысились и требования к будущим учителям: сегодня студентам педагогических специальностей предоставляются самые высокие стипендии, а поступление в вузы на эти направления стало более конкурентным. Ведь педагог – не простой координатор учебного процесса, а человек, влияющий на судьбы детей подчас не меньше их родителей. В мире, где безразличие, формализм и жестокосердие становятся все заметнее, настоящий учитель остается светочем, наставником и вдохновителем.

Создание достойных условий для педагогов – не столько социальная поддержка, сколько стратегическая мера, определяющая будущее страны. Достаточно одного талантливого и преданного делу учителя, чтобы изменить жизнь сотен учеников.

Инвестиции в таланты – залог лидерства страны

В современном мире, где главным ресурсом становится интеллект и творческий потенциал, особое значение приобретает поддержка одаренной молодежи. Президент Касым-Жомарт Токаев ясно осознает этот вызов и лично определяет развитие талантов как стратегический приоритет государственной политики.

Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб недавно подчеркнул, что в новой эпохе интеллекта именно знания, данные и новаторские идеи будут ключевыми ресурсами. Наш Президент своевременно откликается на эти глобальные тренды, объединяя усилия государства, бизнеса и общества вокруг развития качественного образования и поддержки талантливых детей.

По инициативе Главы государства сегодня реализуются масштабные меры поддержки молодых талантов: крупные премии победителям международных олимпиад и конкурсов научных проектов, право поступления в ведущие казахстанские вузы без сдачи ЕНТ, а также возможность обучения в лучших университетах мира по программе «Болашақ». Все это – инвестиции в интеллектуальную элиту, способную создавать инновации и уверенно вести страну вперед.

Ценности как ядро воспитания

В условиях глобализации особенно важным становится возвращение к истокам народной мудрости. Казахская педагогика традиционно строилась на трех фундаментальных принципах: «ұят болады», «жаман болады», «обал болады». Эти простые, но удивительно глубокие истины учили избегать недостойных поступков, стремиться к добру и уважать окружающих.

Обновленный национальный стандарт образования включает актуальный набор базовых ценностей, сформулированных Президентом в концепции «Адал азамат».

Сегодня ценностное воспитание становится не менее значимым, чем академические знания. В цифровую эпоху дети сталкиваются с огромным потоком информации, и именно проверенные веками национальные ценности будут служить им «моральным компасом» в глобальном мире.

Инклюзия: увидеть сердцем каждого ребенка

Глава государства ясно обозначил: поддержка детей с особыми образовательными потребностями – это не обязательство государства, а моральный и стратегичес­кий приоритет всего общества. Именно поэтому инклюзивное образование стало значимой час­тью новой национальной философии развития.

Важным шагом стало принятие закона в 2021 году, который впервые определил специальные условия обучения, включающие не только адаптированные программы и учебные планы, но и техническое оснащение, психолого-педагогическое и медицинское сопровождение каждого особенного ребенка.

Президент тогда поручил усовершенствовать инфраструктуру специальных организаций, дав конкретное указание снизить норматив создания психолого-медико-педагогических консультаций с прежних 60 тыс. до 50 тыс. детского населения. Благодаря этому количество организаций, оказывающих специальную поддержку, возросло: сегодня действуют 110 психолого-медико-педагогических консультаций, 227 кабинетов коррекции, 13 реаби­литационных центров.

Таким образом, благодаря инициативам Главы государства инклюзивная образовательная среда становится реальностью, в которой каждый ребенок получает равные шансы на успешное будущее.

Материнская забота – начало всех начал

Продление выплат по уходу за ребенком до полутора лет, увеличение пособий многодетным матерям и программа «Нацфонд – детям» – важные шаги Президента страны в укреплении социальной стабильности казахстанских семей.

Забота о матери и ребенке в первые месяцы жизни особенно ценна, ведь в это время формируется глубокая эмоциональная связь, закладываются основы иммунитета и здоровья малыша. Поддерживая матерей сегодня, Президент заботится о будущем всего общества, где каждый ребенок растет гармоничной личностью и ответственным гражданином.

Жесткое «нет» насилию и буллингу

Проблема буллинга стала особенно актуальной в последние годы, чему способствовало множество факторов, среди них – влияние агрессивного интернет-контента, недостаток внимания со стороны родителей и ослабление воспитательной роли школ. В ответ на это Казахстан принял решительные меры, ужесточив ответственность за любые формы насилия над детьми и впервые введя административные санк­ции за буллинг.

Президент Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул важность защиты прав детей и создания условий для их безопасного развития. Региональные уполномоченные по правам ребенка теперь выступают защитниками самых беззащитных, оперативно реагируя на случаи жестокого обращения и повышая безопас­ность детской среды.

Женское крыло партии «Amanat» поддержало инициативу проектом «Балаңа уақыт арна!», направленным на осознанное родительство и повышение социальной ответственности работодателей по отношению к сотрудникам-родителям.

Поддержка детства: доступные кружки и секции

Президент уделяет особое внимание развитию дополнительного образования, видя в нем ключ к всестороннему раскрытию потенциала детей. Одной из основных инициатив стало внедрение системы подушевого финансирования дополнительного образования, благодаря которой миллионы казахстанских детей получили возможность бесплатно посещать разнообразные секции и кружки по интересам – от спорта и искусства до технического творчества и естественных наук. Это позволило не только повысить доступность дополнительного образования, но и создать равные возможности для развития жизненных навыков и раскрытия талантов детей из разных социальных слоев.

Будущее, в котором выигрывают все

Президентские инициативы четко демонстрируют, что лучшая инвестиция государства – это вложение в счастье, безопасность и качественное образование наших детей. Заботясь сегодня о самых маленьких гражданах, Казахстан формирует общество, способное быть устойчивым и успешным завтра. Именно такая стратегия обеспечивает общий выигрыш: процветают дети, укрепляются семьи, развивается страна.

Считаю, что быть на передовой образования – это огромная ответственность перед будущими поколениями. На протяжении четырех лет, работая первым заместителем министра просвещения, видела, как Президент Касым-Жомарт Токаев поступательно и системно осуществлял все эти реформы. Нововведения, которые казались невозможными, стали реальностью. Шаг за шагом мир детства становился более защищенным, полным возможностей и перспектив.

Впереди большая и ответственная работа, успех которой зависит от каждого из нас – родителей, педагогов, государственных и гражданских институтов и всего общества в целом. Важно, чтобы в этом процессе дети рассматривались не как пассивные «объекты заботы», а как полноценные участники и партнеры, способные принимать осознанные решения и нести ответственность за собственное будущее. Воспитывая самостоятельность и избегая излишней опеки, мы сформируем поколение ответственных граждан, заботящихся о собственном благополучии и готовых активно участвовать в жизни общества.

Таким образом, мы закладываем прочный нравственный и интеллектуальный фундамент, на котором будут построены десятилетия процветания и стабильности.