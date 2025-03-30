Фото: НОК Казахстана

Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял второе место на чемпионате мира в Бостоне.

После короткой программы казахстанец удерживал за собой третью строчку. В итоге ему удалось улучшить свою позицию.

В произвольной программе Шайдоров получил от судей 192,70 балла (личный рекорд). В сумме казахстанский фигурист набрал 287,47 балла (личный рекорд), завершив выступление на втором месте.

Золотую медаль ЧМ во второй раз подряд завоевал американец Илья Малинин - 318,56. Японец Юма Кагияма замкнул тройку лучших - 278,19.

Отметим, что Шайдоров показал свой лучший результат на взрослом чемпионате мира. Кроме того, в его активе есть "серебро" юниорского мирового первенства. В нынешнем сезоне он стал третьим на Азиатских играх-2025, а также завоевал "золото" чемпионата четырех континентов.

Фигурист выполнил норматив на участие в Олимпийских играх-2026. Для этого необходимо было войти в топ-24 на чемпионате мира в Бостоне.

В данный момент ожидается официальное подтверждение списка отобравшихся спортсменов от ISU.