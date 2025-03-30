Фигурист Михаил Шайдоров стал вторым на чемпионате мира

Спорт
9

Казахстанец выполнил норматив на участие в Олимпийских играх-2026, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял второе место на чемпионате мира в Бостоне.

После короткой программы казахстанец удерживал за собой третью строчку. В итоге ему удалось улучшить свою позицию.

В произвольной программе Шайдоров получил от судей 192,70 балла (личный рекорд). В сумме казахстанский фигурист набрал 287,47 балла (личный рекорд), завершив выступление на втором месте.

Золотую медаль ЧМ во второй раз подряд завоевал американец Илья Малинин - 318,56. Японец Юма Кагияма замкнул тройку лучших - 278,19.

Отметим, что Шайдоров показал свой лучший результат на взрослом чемпионате мира. Кроме того, в его активе есть "серебро" юниорского мирового первенства. В нынешнем сезоне он стал третьим на Азиатских играх-2025, а также завоевал "золото" чемпионата четырех континентов.

Фигурист выполнил норматив на участие в Олимпийских играх-2026. Для этого необходимо было войти в топ-24 на чемпионате мира в Бостоне.

В данный момент ожидается официальное подтверждение списка отобравшихся спортсменов от ISU.

#чемпионат мира #фигурное катание #Михаил Шайдоров

Популярное

Все
Отношения Казахстана и Узбекистана носят характер постоянного тактико-стратегического взаимодействия – политолог
Рабочий визит Шавката Мирзиёева в Казахстан завершен
Токаев: «Праздник Ораза айт глубоко созвучен исконным ценностям нашего народа»
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Казахстанцев просят воздержаться от участия в митингах в Стамбуле
Час земли: почти 50 объектов отключили подсветку в Астане
Токаев поздравил нового президента МОК
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Нариман Курбанов победил на Кубке мира по спортивной гимнастике
Единый день пожарной безопасности прошел в детских садах страны
ЧМ-2026 по футболу: Казахстан начинает отборочный цикл с поражения
Партийцы AMANAT приняли участие в «Тазару күні» в рамках акции «Таза Қазақстан»
На «Хабаре» вновь запустили популярную некогда программу
Олжас Бектенов встретился с главой китайской компании
Интенсивный процесс снеготаяния начался в Восточном Казахстане
«Барыс» завершил худший сезон в КХЛ
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Эрдоган предложил сделать Новруз официальным праздником в Турции
Врачи решили выписать папу Франциска из больницы
День очищения: более 600 деятелей культуры вышли на уборку в Астане
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Переговоры США и Украины провалились
Мощный циклон угрожает Австралии
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии

Читайте также

Казахстан завоевал первую лицензию на зимние Олимпийские иг…
Избран новый президент Федерации водных видов спорта Казахс…
Жамиля Бакбергенова завоевала четвертое «золото» чемпионата…
Пазылбек Кайрат возглавил Центр национальных и конных видов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]