Президент поздравил боксера Жанибека Алимханулы с победой
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Касым-Жомарт Токаев пожелал чемпиону новых ярких побед, передает Kazpravda.kz
Глава государства поздравил боксера Жанибека Алимханулы с успешной защитой поясов чемпиона по версиям WBO и IBF в среднем весе, сообщает Акорда.
«Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все соотечественники испытывают чувство гордости за спортсмена, который на родной земле достойно защитил честь страны, продемонстрировав стойкость и высокий уровень мастерства», - отмечается в сообщении.
Президент пожелал Жанибеку новых ярких побед.
Накануне вечером в Астане Жанибек Алимханулы нокаутом защитил титулы чемпиона мира. Его соперником стал 7-й номер рейтинга IBF из Франции Анауэль Нгамиссенге. Француз также не проигрывал на профессиональном ринге.