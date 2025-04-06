Фото: Акорда

Глава государства поздравил боксера Жанибека Алимханулы с успешной защитой поясов чемпиона по версиям WBO и IBF в среднем весе, сообщает Акорда.

«Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все соотечественники испытывают чувство гордости за спортсмена, который на родной земле достойно защитил честь страны, продемонстрировав стойкость и высокий уровень мастерства», - отмечается в сообщении.

Президент пожелал Жанибеку новых ярких побед.

Накануне вечером в Астане Жанибек Алимханулы нокаутом защитил титулы чемпиона мира. Его соперником стал 7-й номер рейтинга IBF из Франции Анауэль Нгамиссенге. Француз также не проигрывал на профессиональном ринге.